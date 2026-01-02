Imputaron a un adolescente por el tiroteo que hirió a una nena de 7 años en Rosario

Un adolescente de 16 años fue imputado como presunto autor material de la balacera ocurrida el lunes en barrio Empalme Graneros, en Rosario , donde una nena de 7 años resultó herida tras recibir un disparo en el torso.

El acusado, identificado como Dylan Maximiliano P., quedó en prisión preventiva efectiva por 90 días. La fiscal de Menores Virginia Gabenara le atribuyó al adolescente la autoría del ataque ocurrido en la zona de Génova y Cabal. Según la investigación, el imputado fue registrado por cámaras de seguridad disparando desde una motocicleta, lo que lo ubica directamente como quien abrió fuego.

El juez Leandro Lucente avaló la calificación legal presentada por el Ministerio Público de la Acusación y dio lugar al pedido de prisión preventiva, al considerar acreditados los riesgos procesales

Por el momento, el móvil de la balacera no está esclarecido. Vecinos señalaron que el lugar atacado sería utilizado para la comercialización de drogas, mientras que otras versiones mencionan una discusión previa entre varias personas en las horas anteriores al ataque. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente.

Luego de la balacera, personal del Comando Radioeléctrico realizó un procedimiento en una vivienda ubicada en San Cayetano y Cabal, donde fueron aprehendidos Ludmila Benítez (20) y su padre, Aníbal Benítez (51). En ese lugar se secuestró una pistola calibre 9 milímetros y dos escopetas, una calibre 16 y otra calibre 12, que no contarían con documentación.

En una audiencia realizada este viernes, el fiscal imputó a Benítez por haber sido encontrada en poder del arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque. De acuerdo a la acusación, su conducta estuvo orientada a encubrir al autor de los disparos. El juez Juan Ignacio Gasparini ordenó su prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

El estado de salud de la menor

La niña, identificada como P.I.T., fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital de Niños Zona Norte, donde permanece internada con una herida de arma de fuego en el abdomen. Su estado de salud es estable.

El ataque se produjo cuando al menos nueve disparos fueron efectuados contra el lugar. En la escena, peritos forenses secuestraron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros, compatibles con el arma incautada durante los allanamientos posteriores.

En total, tras los procedimientos iniciales, fueron aprehendidos cuatro sospechosos: Aníbal Jorge B. (51), Emanuel Mauricio A. (22), Abigail Ludmila B. (20) y Dylan Maximiliano P. (16), aunque el adolescente fue señalado como el principal acusado por la autoría directa del ataque.