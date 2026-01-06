Asesinaron a un adolescente en un club de Rosario: el crimen podría estar vinculado con una de las bandas narco

El adolescente Yair Thiago González fue hallado sin vida el 2 de enero junto a una cancha de fútbol en Rosario.

La ciudad de Rosario continúa conmocionada por el crimen de Yair Thiago González, el adolescente hallado muerto el pasado 2 de enero junto al alambrado que delimita la cancha de fútbol del Club Infantil Libertad, en el barrio de Bella Vista Oeste. La identidad de la víctima fue confirmada oficialmente este lunes y se supo que el joven había recibido amenazas de muerte con anterioridad.

El hallazgo fue realizado por el portero de la institución deportiva, quien dio aviso inmediato a las autoridades al encontrar el cuerpo tendido en un sector lindero a la Quinta Luciani. Integrantes del club reconocieron al adolescente, quien había formado parte de los equipos de fútbol infantil de la entidad.

La investigación penal quedó a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, junto al equipo de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva. En un primer momento, informes policiales preliminares indicaron la posibilidad de que González presentara golpes en el rostro. Sin embargo, la autopsia oficial realizada por el equipo forense descartó esa hipótesis y confirmó que la causa de muerte fue un disparo de arma de fuego en el cráneo.

Según informó el diario La Capital, la causa se relaciona con una denuncia por tentativa de homicidio registrada minutos después de las 21.30, cuando la víctima fue atendida en el Hospital Anselmo Gamen por una herida de bala en la cabeza. De acuerdo a la versión preliminar, los agresores escaparon a bordo de una motocicleta tras efectuar los disparos.