Casación rechazó apartar a las magistradas que revisarán el procesamiento del juez Gastón Salmain

En un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido del juez federal Gastón Salmain para apartar a dos magistradas de la Cámara Federal de Rosario que deben revisar su procesamiento en una causa en la que está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso a cambio de una coima.

La Sala II del máximo tribunal penal del país declaró inadmisible el planteo presentado por la defensa de Salmain, quien había solicitado la recusación de las juezas Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello por una supuesta “enemistad manifiesta”. El pedido fue desestimado por los camaristas Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes señalaron que el recurso no logró demostrar razones suficientes para apartarlas.

Según la resolución a la que tuvo acceso MDZ , Salmain "limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula”, lo que, indicaron, “no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el tribunal”. En esa línea, los magistrados concluyeron que “no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta cámara como tribunal intermedio”.

Es por ello que Casación, por mayoría, resolvió que “en el estado actual de este proceso y cuanto menos de momento, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido, con costas”. En su voto disidente, la camarista Angela Ledesma expresó que no compartía la decisión adoptada por sus colegas porque consideraba necesario abrir el análisis del planteo, “sin perjuicio de la solución que, en el caso, pudiera corresponder”.

La decisión despeja el camino para que la Cámara Federal de Rosario retome el análisis del fallo dictado a fines de diciembre por el juez Carlos Vera Barros, quien procesó a Salmain por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En el mismo expediente también fueron procesados el financista Fernando Elías Whpei y el escribano Santiago Busaniche .

De acuerdo con la investigación impulsada por fiscales de Rosario junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), los acusados habrían manipulado un expediente para permitir que un fideicomiso accediera a la compra de dólares al tipo de cambio oficial durante el período de cepo cambiario, a cambio de una coima estimada en 200 mil dólares.

Reveses en Comodoro Py y la validez del imputado colaborador

La decisión de casación se da pocos días después de otro revés judicial para Salmain. En los tribunales de Comodoro Py, la jueza María Servini rechazó su intento de trasladar la causa desde Rosario a Buenos Aires y también le negó la posibilidad de actuar como querellante tras denunciar por falso testimonio al financista Whpei, quien se convirtió en imputado colaborador.

Para Servini, la acusación presentada por el magistrado “no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”. La jueza también remarcó que el acuerdo de colaboración firmado por Whpei debe ser evaluado dentro del expediente original en Rosario y recordó que la ley prevé que, “dentro de un plazo no superior a un año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído”.

En ese sentido, explicó que la declaración del financista fue realizada en octubre de 2025 y que el plazo legal para verificar la información todavía está vigente. “Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.

El caso se originó a partir de la declaración de Whpei en el marco de otra investigación judicial contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, ya destituido. En ese acuerdo de colaboración, el financista relató que en diciembre de 2023, con la intermediación del operador judicial Busaniche, Salmain habría autorizado en tiempo récord la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Según su versión, la operación incluía el pago de una comisión del 10 por ciento para el magistrado, equivalente a unos 200 mil dólares. Sin embargo, el cambio de Gobierno y la modificación de las condiciones económicas redujeron el valor de la operación a menos de 20 mil dólares. De acuerdo con el relato del financista, el juez se habría negado a aceptar esa suma y exigió el monto originalmente pactado.

Whpei afirmó que rechazó pagar esa cifra y que, tras esa negativa, terminó siendo denunciado penalmente. Los fiscales que llevan adelante la investigación señalaron que varios aspectos de su declaración fueron corroborados mediante el análisis de los movimientos de las causas judiciales y la geolocalización de teléfonos celulares.

El frente administrativo: denuncias y posible juicio político en el Consejo

Mientras el expediente judicial sigue su curso, el Consejo de la Magistratura también analiza denuncias contra Salmain en la comisión de Acusación, que evalúa si corresponde impulsar un proceso que pueda derivar en su eventual juicio político. Una de las presentaciones fue impulsada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, luego de que se conociera que el magistrado habría omitido declarar en su concurso para juez que había sido cesanteado anteriormente del Poder Judicial tras una denuncia por intentar manipular el sorteo de una causa.