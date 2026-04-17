La dura sentencia del juez Valerio: "Hay interferencia política en el Poder Judicial"

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , José Valerio , criticó la existencia de interferencia política en el Poder Judicial provincial y cuestionó el sistema de selección de postulantes a jueces y magistrados en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, aseguró que existe independencia en el Alto Tribunal provincial.

Entrevistado en el programa “MDZ Club” por MDZ Radio 105.5 FM , Valerio cuestionó algunos aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la provincia, el organismo encargado de evaluar y postular a los candidatos a jueces y magistrados de la provincia.

“El gran problema que tenemos es el sistema muy particular para la selección de los jueces y magistrados”, sostuvo el juez y remarcó que el 60% del puntaje que se le asigna a los candidatos es discrecional y secreto.

Asimismo, el ministro de la Corte fue muy crítico con la injerencia del poder político en la Justicia y afirmó que “hay interferencia política en el Poder Judicial”.

“Es muy grave la interferencia política directa o indirecta. La interferencia política en el Poder Judicial no es buena, no importa si el que gobierne es radical, peronista, liberal o socialista. No es buena. Hay que tratar por todos los medios de tener un sistema institucional donde podamos determinar cuando existe interferencia”, expresó.

En este sentido, afirmó que desde el Ejecutivo provincial no lo han llamado por algún fallo, pero sí recordó una conversación que tuvo con el ex gobernador Rodolfo Suarez por una situación irregular.

Jose Valerio Juez Suprema Corte Justicia (1) Marcos Garcia / MDZ

“Alguna vez tuve que hablar con el gobernador Suarez, cuando yo presidía el Consejo (de la Magistratura), por interferencias que yo veía, que había combinaciones dentro del Consejo y le dije que eso me parece una barbaridad. Y se corrigió”, manifestó Valerio.

El juez indicó que desde el Ejecutivo “a mí no me hablan porque saben cómo soy. Conocen en mí personalidad. No me considero un díscolo, yo me considero juez. El juez debe ser de acuerdo a su convicción y debe resolver de acuerdo a la Constitución, si eso es ser díscolo, seré díscolo. Ahora que pasa con los otros jueces si no resuelven de acuerdo a la Constitución, ¿son complacientes?”.

Por otro lado, el magistrado evitó hacer referencia específica al caso judicial del ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino, denunciado por su ex pareja por abuso sexual y violencia de género.

“Es un tema sobre el cual creo que no hay que hablar. Hay que dejar que la Justicia actúe. Es un tema candente y creo que Marcelo D’ Agostino merece tener, al igual que todo imputado, respeto por la investigación penal”, subrayó.

Acerca de la injerencia política en la Justicia, Valerio consideró que “no sé si hay operadores políticos. Creo que puede haber amiguismo, vinculaciones y complacencias”.

Finalmente, aseguró que la Suprema Corte de Justicia es independiente. “En general tenemos que hablar de independencia. La Corte es independiente, no me cabe la menor duda. Si no, no habría tantas quejas. ¿Las sentencias de la Corte son todas por unanimidad? No. Entonces hay independencia”.