Brutal ataque a una adolescente en Santa Fe: "Está viva de milagro", dijo su madre

Delfina, adolescente de 15 años, permanece internada y bajo tratamiento médico y psicológico tras haber sido víctima de un brutal ataque a cuchillazos el 1° de enero en la ciudad de San Cristóbal, centro-norte de la provincia de Santa Fe .

Por el hecho, cinco personas fueron detenidas, entre ellas tres menores de edad, mientras avanza la investigación judicial y los vecinos de la ciudad reclaman que el hecho no quede impune.

El ataque se produjo cerca de las 21, a la salida de una despensa ubicada en el barrio José Dhó. Según se conoció la joven fue abordada sin mediar palabras por un grupo de cinco personas, que la agredieron con armas blancas y le provocaron graves heridas en el rostro.

Luciana, mamá de la adolescente, brindó un crudo testimonio. “La agarraron entre cinco. Le hicieron cortes irreparables en el rostro y la intención era matarla”, afirmó en declaraciones a la prensa. Y agregó: “No se querían ir hasta terminar lo que fueron a hacer. Hoy está viva de milagro”.

Según relató, la agresión se detuvo gracias a la intervención de vecinos que escucharon los gritos y lograron separarlos. “Si no fuera por los vecinos, hoy estaría en un cementerio”, sostuvo.

Tras el ataque, la adolescente fue trasladada de urgencia al hospital local de San Cristóbal. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en Rafaela y, finalmente, el martes ingresó al Hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe, donde continúa recibiendo atención médica especializada y acompañamiento psicológico.

Horas después del hecho, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante una serie de allanamientos en distintos domicilios de San Cristóbal. Como resultado de esos procedimientos, fueron detenidas cinco personas: dos varones de 18 y 17 años, y tres mujeres de 16, 15 y 15 años. Además, se secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que podrían haber sido utilizadas durante la agresión.

Santa Fe. Delfina1 Una de las cinco personas detenidas por el brutal ataque a Delfina en San Cristóbal.

Según indicó la madre de Delfina, una de las agresoras conocía a su hija del ámbito escolar. “Iban juntas a la escuela. Es una chica con antecedentes de violencia con otras compañeras”, señaló. Sobre el estado emocional de Delfina, explicó: “Está con ataques de pánico. Le sacamos el espejo para que no se vea. Es muy difícil”.

Movilización en San Cristóbal

En paralelo a la investigación judicial, la comunidad de San Cristóbal se prepara para una movilización en reclamo de justicia y mayor seguridad. La convocatoria está prevista para este domingo a las 21, en la Plaza Rivadavia, donde familiares, amigos y vecinos de Delfina se manifestarán portando velas blancas.

El objetivo de la convocatoria es visibilizar el caso y acompañar a la familia de la adolescente, que permanece internada con secuelas físicas y psicológicas tras el feroz ataque sufrido en los primeros días del año.