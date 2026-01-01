Tragedia en Plottier: un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay

Un adolescente de 14 años murió ahogado en el río Limay, en el sector La Herradura, cerca de Plottier.

Un adolescente de 14 años murió ahogado este miércoles por la tarde mientras se bañaba en el río Limay, en el sector conocido como La Herradura, cerca de Plottier, en la provincia de Neuquén. El trágico episodio ocurrió en un momento en el que otras familias se encontraban en la zona disfrutando de la jornada.

Según informaron medios locales y confirmaron fuentes oficiales, el hecho se produjo cerca de las 15 horas, cuando el joven ingresó al río y no logró salir debido a la fuerza de la corriente. La alerta movilizó de inmediato a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron personal de Prefectura Naval Argentina, Bomberos de Plottier, la Policía de Neuquén y Defensa Civil municipal, quienes desplegaron un operativo para asistir a la víctima y asegurar el sector.

El jefe del cuartel de Bomberos de Plottier, Carlos Mansilla, confirmó el horario del hecho y la rápida intervención de los equipos de rescate, aunque pese a los esfuerzos, el adolescente ya no presentaba signos vitales.

Otro adolescente fallecido en el río Limay El caso vuelve a encender la alarma sobre los peligros del río Limay. A principios de diciembre, otro menor de 13 años, identificado como Thiago, perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente. Su cuerpo fue hallado 72 horas después en la zona del Tercer Puente, un sector considerado de difícil acceso.