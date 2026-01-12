Tras la separación con Juliana Awanda en el programa de Pablo Duggan revelaron una contundente información.

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de estar 15 años juntos y la noticia impactó al mundo del espectáculo y de la política. El matrimonio tomó la decisión el año pasado, pero decidieron pasar las fiestas juntos para mantener la armonía en su familia.

Juliana Awada compartió un comunicado y dejó en claro que "hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".

En medio de todo esto, el periodista Franco Torchia reveló en Duro de Domar una información que, si se confirma, sería la bomba del año: "La versión fuerte que podría haber precipitado la comunicación de esta separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

Mauricio Macri habría tenido un vínculo con una conocida conductora En C5N afirmaron que Mauricio Macri habría tenido vínculo con una famosísima conductora: quién es Esto claramente impactó a sus compañeros y Pablo Duggan lanzó una frase que sorprendió a todos: "¡No, señor! Dame la música de Mirtha, tiene 99 años, no le hagan esto a Mirtha, por favor".