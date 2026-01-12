El furioso comunicado de Juana Viale tras ser vinculada con Mauricio Macri

Juana Viale decidió romper el silencio tras los datos que revelaron en C5N sobre un supuesto vínculo con el expresidente.

Con la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada ya confirmada, comenzaron a correr miles de rumores sobre los supuestos vínculos que ambos tendrían. Es que la noticia cayó como una bomba y se fueron conociendo diferentes versiones.

En Duro de Domar, programa que sale al aire por C5N, Franco Torchia contó que "la versión fuerte que podría haber precipitado la comunicación de esta separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".

Esto, por supuesto, generó miles de reacciones y finalmente la nieta de Mirtha Legrand decidió romper el silencio a través de las redes sociales: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama", comenzó escribiendo.

El comunicado de Juana Viale tras ser vinculada con Mauricio Macri Captura de pantalla 2026-01-12 122418 El fuerte posteo de Juana Viale tras ser vinculada con Mauricio Macri. Foto: Instagram / @juanavialeoficial Luego, agregó: "Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto, la mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se viste para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo".