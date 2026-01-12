El furioso comunicado de Juana Viale tras ser vinculada con Mauricio Macri
Juana Viale decidió romper el silencio tras los datos que revelaron en C5N sobre un supuesto vínculo con el expresidente.
Con la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada ya confirmada, comenzaron a correr miles de rumores sobre los supuestos vínculos que ambos tendrían. Es que la noticia cayó como una bomba y se fueron conociendo diferentes versiones.
En Duro de Domar, programa que sale al aire por C5N, Franco Torchia contó que "la versión fuerte que podría haber precipitado la comunicación de esta separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".
Esto, por supuesto, generó miles de reacciones y finalmente la nieta de Mirtha Legrand decidió romper el silencio a través de las redes sociales: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama", comenzó escribiendo.
El comunicado de Juana Viale tras ser vinculada con Mauricio Macri
Luego, agregó: "Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar, ni discutir es que es un camino corto, la mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se viste para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para "des" informar, lastimando y mintiendo".
Las información por la que estalló de furia Juana Viale
"A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reirse y por iluminarme. Lamento el daño que causan estas falsas noticias, creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas", expresó en el final.