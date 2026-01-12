"Prioriza su sed vaginal": Karina Iavícoli habló sin filtros sobre Wanda Nara y encendió la polémica

Mientras en el panel de Infama se analizaba la situación entre Wanda y Martín Migueles, Karina Iavícoli lanzó una frase sobre Nara que no pasó desapercibida.

La separación de Wanda Nara y Martín Migueles sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. El domingo 11 de enero, en Infama, compartieron una nota reciente a la conductora de MasterChef Celebrity, en la que se refirió al momento personal que atraviesa tras el final de la relación.

Luego de emitir el testimonio de Nara, Marcela Tauro sumó un dato que generó aún más repercusión. Según contó la panelista, Ángel de Brito reveló en su cuenta de X que, mientras se emitía el programa, la empresaria y su entonces pareja se encontraban juntos en el Chateau Libertador, donde habrían sido vistos besándose.

Esto fue lo que dijo Karina Iavícoli en Infama sobre Wanda Nara Karina Iavícoli Fue Contra Wanda Nara Más adelante, Gustavo Descalzi aportó otro episodio polémico vinculado a Migueles. El periodista relató una situación ocurrida en un centro comercial, donde el ahora exnovio de Wanda habría tenido un mal trato hacia una de las hijas de la conductora, hecho que generó fuertes cuestionamientos en el panel.

En ese contexto, Karina Iavícoli opinó sin filtros y lanzó declaraciones que no pasaron desapercibidas. "Hace calor y él tiene 24 centímetros. Marcela, no quiero ser ordinaria, lo dijo Wanda", expresó la panelista, en referencia tanto a la información difundida por de Brito como a un reciente posteo de Nara sobre su intimidad.