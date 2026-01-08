Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y reveló qué le dijo en privado

El exfutbolista rompió el silencio en Sería Increíble, programa de OLGA, y confirmó la ruptura de la modelo con Martín Migueles.

Luego de que Yanina Latorre informara públicamente la separación de Wanda Nara y Martín Migueles, la noticia tuvo una confirmación directa de alguien clave de su entorno. Maxi López ratificó la ruptura durante su participación en Sería Increíble, el programa de streaming de Olga.

En plena charla al aire, Nati Jota fue al punto y le preguntó al exfutbolista si la información difundida por Latorre era correcta y si había sido la propia Wanda quien se lo había comunicado. "Yanina dijo que Wanda se había separado de Migueles. ¿Es verdad? ¿Te lo contó a vos?", lanzó la conductora.

wanda nara martin migueles En los últimos días, Migueles quedó en el ojo de la tormenta luego de que se revelara que se había contactado con Claudia Ciardone. La respuesta de Maxi López fue contundente y sin margen para interpretaciones. El exfutbolista explicó que la empresaria le había dado autorización para contarlo y reveló cómo fue ese intercambio entre ellos en el marco del trabajo que comparten actualmente.

"Sí, y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: 'No estoy más'", aseguró López, y precisó que la conversación tuvo lugar durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, ciclo en el que ambos coinciden profesionalmente.

La separación se conoce además en un contexto complejo, ya que en las semanas previas Martín Migueles había quedado en el centro de la escena por una situación incómoda que trascendió en el ambiente. Según se supo, el empresario habría retomado contacto con Claudia Ciardone, con quien había tenido un vínculo en el pasado, mientras aún mantenía su relación con Wanda. Ese episodio generó ruido en el entorno de la conductora y sumó tensión al vínculo.