Wanda Nara no estaría pasando su mejor momento en Punta del Este: el motivo que la afecta

En Infama, Karina Iavícoli reveló el motivo por el cual Wanda atraviesa un momento delicado en el balneario uruguayo.

Wanda Nara atraviesa días complejos durante su estadía en Punta del Este, un presente muy distinto al que supo vivir en veranos anteriores. En Infama, se expusieron imágenes que no solo mostraron un tenso cruce entre su pareja, Martín Migueles, y el cronista Gustavo Descalzi, sino que también dejaron al descubierto señales que encendieron alertas sobre el momento personal de la empresaria.

Más allá del episodio puntual, la atención se centró en la actitud y el semblante de Wanda, que llamaron la atención del panel. Al ver las imágenes, Marcela Tauro no dudó en marcar un detalle que para ella reflejó el estado anímico de la mediática: "No se pasó ni un peine Wanda. ¡Dale! ¿Cómo puede ser?". Luego, reforzó el contraste con su entorno más cercano al remarcar: "No está de vacaciones. ¡Pero mirá a Zaira, la hermana!".

wanda nara 2 La conductora inició su 2026 en Punta del Este junto a su familia. El análisis fue más profundo cuando Karina Iavícoli aportó información sobre el trasfondo emocional y profesional que estaría atravesando la conductora de MasterChef Celebrity.

"Una versión que corre fuerte, que Wanda estaría como muy... No sé si la palabra es triste, porque la verdad que no sé si hay algo que la apene a ella en realidad, o cuál sería el motivo", explicó la panelista al aire.

Esto fue lo que dijo Karina Iavícoli en Infama sobre Wanda Nara Karina Iavícoli Reveló Detalles Del Presente De Wanda Nara En Punta Del Este Según detalló Iavícoli, la incomodidad tendría que ver con expectativas que no se habrían cumplido en esta temporada de verano."Sí me dijeron que ella creyó que tal vez esta temporada iba a picar en punta, valga la redundancia, estando en Punta del Este, y no estaría siendo convocada para eventos importantes como otras colegas y eso la tiene mal", agregó la periodista.