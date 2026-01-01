Moria Casán explicó una técnica sexual y generó revuelo al vincularla con Wanda Nara: "Provoca placer"

La diva habló sin filtros sobre una práctica íntima ligada al placer corporal y sorprendió al relacionarla con Wanda Nara

Moria Casán volvió a generar revuelo con una de sus habituales intervenciones sin filtro y esta vez puso el foco en Wanda Nara. Fiel a su estilo frontal, la diva deslizó una teoría provocadora sobre la empresaria y la vinculó con una técnica sexual asociada al control del cuerpo y al placer íntimo.

En La mañana con Moria, la conductora sorprendió al panel al introducir una idea que, según aseguró, circula entre muchas mujeres.

Wanda Nara La diva explicó cómo es la técnica sexual que realizaría Nara. Instagram Wanda_nara. "Hay una teoría sobre Wanda que hacen muchas mujeres", lanzó la actriz antes de profundizar en el concepto que despertó risas, asombro y debate. Acto seguido, le puso nombre propio a la hipótesis,

"Es la teoría que se llama 'Cocomordan', que es el perrito vaginal o vagina que muerde", expresó Casán sin rodeos. Y sumó una aclaración que buscó normalizar la práctica: "Chicos, la teoría de Kegel, que lo hacemos todos".

Moria Casán en La mañana con Moria Casán comentó que la técnica no sólo ayuda a nivel sexual, sino también con los problemas urinarios. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La actriz y conductora explicó que se trata de una técnica basada en ejercicios de contracción muscular que no se limitan únicamente al ámbito íntimo, sino que pueden realizarse en distintos momentos de la rutina diaria. Según detalló, "lo podés hacer mientras estás haciendo ejercicio, lo podés hacer mientras caminas y lo podés hacer en la cama con tu señor. Porque al apretar y contraer, apretar y contraer, parece que provoca placer".