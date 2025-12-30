Se pudrió todo: en medio de la polémica con Martín Migueles, Wanda Nara tomó una drástica decisión

Wanda Nara volvió a apostar al amor y lo hizo de la mano de Martín Migueles , con quien habría iniciado una relación en las últimas semanas, luego de su ruptura con L-Gante en abril de este año.

Tras un año marcado por idas y vueltas sentimentales y fuerte exposición mediática, la empresaria y conductora vuelve a quedar en el centro de la escena por este nuevo vínculo que ya despierta curiosidad y versiones en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, en las últimas horas el romance quedó envuelto en una fuerte polémica. Y es que salió a la luz información que pone el foco en Migueles luego de que se conociera que le habría escrito a Claudia Ciardone con la intención de concretar un encuentro. Como si eso fuera poco, Ximena Capristo también reveló públicamente que el novio de Wanda la invitó a tomar un café.

El tema tomó mayor repercusión este lunes, cuando se reveló el chat privado entre Ciardone y Migueles. En los mensajes que se dieron a conocer, Martín fue directo y mostró su intención de encontrarse con ella. Tras un breve intercambio inicial, le preguntó si quería verlo y le insistió en concretar una reunión, incluso enviándole su dirección y proponiéndole tomar un café.

Por su parte, Ciardone respondió con cautela y le marcó los riesgos de la situación. Le advirtió que él estaba muy expuesto por su vínculo con Wanda Nara y que no tenía sentido arriesgarse, remarcándole que ella se encuentra bajo permanente observación mediática.

Aunque dejó en claro que no era conveniente verse, Claudia Ciardone buscó mantener un tono cordial y explicó que le había gustado poder hablar para que no quedaran cosas pendientes. A pesar de eso, Migueles volvió a insistir con la idea de encontrarse, lo que terminó de encender la polémica.

Wanda Nara Instagram En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity dejó de seguir a Migueles. Captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

En medio de esta situación, Wanda Nara no había realizado hasta el momento ninguna acción concreta ni se había pronunciado públicamente sobre la polémica. Por el contrario, en los últimos días se había mostrado activa en redes sociales, compartiendo imágenes y videos junto a Martín Migueles.

Sin embargo, en las últimas horas, un gesto virtual no pasó desapercibido: la empresaria dejó de seguirlo en Instagram, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible crisis.