Salió a la luz la delicada situación de la familia de Mauro Icardi mientras el futbolista permanece ausente

Mientras Mauro Icardi atraviesa un presente sentimental mediático y se muestra instalado en Turquía junto a la China Suárez, en la Argentina salió a la luz una situación delicada que involucra a su familia directa y que generó fuerte repercusión.

Durante las celebraciones de fin de año, el futbolista viajó al país para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, pero llamó la atención que evitara cualquier acercamiento con su entorno familiar en Rosario. La ausencia no pasó inadvertida y reavivó versiones sobre un vínculo desgastado desde hace tiempo.

El tema fue abordado por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde el periodista expuso imágenes y datos sobre la vivienda en la que reside la familia del delantero. Según detalló al aire, se trata de una propiedad con obras inconclusas y múltiples carencias estructurales.

En ese contexto, Etchegoyen fue contundente al describir la postal que, según él, contrasta de manera brutal con el estilo de vida del jugador en el exterior: "Las fiestas de Navidad y Año Nuevo de la familia Icardi en Rosario. La verdad es que las imágenes que van a ver son de una familia unida y humilde, todo lo contrario a Mauro que es millonario, estuvo en el país y a su familia de sangre ni la vio".

El periodista fue más allá y sumó información sensible que le habría llegado desde el entorno barrial: "Un vecino de la familia Icardi me contó que les cortaron la luz y el gas en los últimos días".

Luego, el comunicador agregó: "A mí me dicen que Mauro no los ayuda económicamente”. En la misma línea, Etchegoyen remarcó el fuerte contraste entre ambas realidades y puso el foco en la distancia emocional: "Esto que estás viendo es la actualidad de la familia Icardi. Compará esto que estás viendo con la casa de los sueños donde Icardi permanece con su novia la China Suárez".

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la familia de Mauro Icardi

La Delicada Situación Que Atraviesa La Familia De Mauro Icardi

Si bien aclaró que decidió no difundir algunos datos para preservar a las personas involucradas, el conductor dejó en claro su postura sobre la situación. "El dato que Maurito sea millonario y que su familia viva así es inentendible e incontrastable", expresó tajante el periodista.

Además, sorprendió al revelar un detalle que expone aún más el quiebre del vínculo familiar. "Ellos ven más a Wanda (Wanda Nara) que a su propio familiar", reveló el comunicador.

Para cerrar, Juan Etchegoyen lanzó una reflexión directa dirigida al futbolista, cuestionando su silencio público sobre el tema. "Es verdaderamente una locura que eso pase y que él esté tan alejado a ellos, sería bueno que él lo explique en algún momento ya que le gusta hacer stories contra nosotros los periodistas", concluyó el periodista.