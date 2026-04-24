A seis meses de consagrarse ganador de La Voz Argentina: el fuerte pedido de ayuda de Nicolás Behringer

Conquistó al país entero, pero hoy la realidad le da un duro golpe. Vendió el premio mayor para poder operarse y ahora hace un ruego público para no quedarse en la calle.

El momento de gloria y fama pareciera haber pasado hace mucho tiempo para Nicolás Behringer. El joven que emocionó a millones y se coronó como el indiscutido ganador de La Voz Argentina 2025 atraviesa un momento crítico. El artista acudió a sus redes sociales con un pedido que dejó a sus miles de seguidores paralizados: tiene los días contados para abandonar su hogar.

“¡Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero", escribió el cantante. Pero la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿qué pasó con el contrato discográfico y el jugoso premio de 70 millones de pesos?. Seis meses pasaron.

El alto precio de la salud nicolas behringer Nicolás Behringer en Instagram. IG @nicolasbehringer

El artista, que se forjó ganándose el pan cantando en las calles, tenía una urgencia mucho mayor que la fama: necesitaba recuperar su salud para poder seguir usando su instrumento principal. Con severas insuficiencias respiratorias que amenazaban su futuro, tomó una decisión. El auto 0 km que recibió como gran premio por ganar el certamen fue vendido sin dudarlo para poder costear una compleja cirugía de 2000 dólares.

Embed - A meses de consagrarse ganador de La Voz Argentina: el fuerte pedido de ayuda de Nicolás Behringer La intervención, llevada a cabo con éxito a principio de este año, fue exhaustiva: amigdalectomía, una septoplastía para corregir el tabique desviado, la colocación de un diábolo en el tímpano para drenar sus oídos y una rinoplastia. “Esto me va a tener frenado unos dos meses más”, había anticipado el propio Nicolás. Y ese freno fue letal para su economía. Sin la posibilidad de hacer presentaciones en vivo.