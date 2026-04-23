Fuerte preocupación por la salud de Chiche Gelblung: estuvo internado y habría sufrido un preinfarto

Tras circular fuertes rumores sobre la salud de Samuel "Chiche" Gelblung , finalmente se confirmó lo ocurrido y genera preocupación. Las versiones más extremas hablaban de un posible infarto y de un cuadro de urgencia que lo habría llevado directo a la sala de internación. Sin embargo, el conductor de 82 años intentó bajar el precio al diagnóstico.

Interceptado en la calle, y con una evidente disfonía, Chiche Gelblung habló: "Estuve dos, tres días internado, estaba medio flojito y ya está, se superó", aseguró, descartando de plano la versión del ataque cardíaco: "No tuve un infarto, si no, no estaría acá" . Según su propia versión, todo se redujo a un simple "cansancio".

Incluso, al ser consultado sobre las indicaciones médicas y la necesidad de frenar su ritmo de vida, el periodista se mostró desafiante: " El reposo... bueno, siempre hay que tratar de trabajar lo menos posible, pero trabajo igual. No tengo más remedio" .

Minutos después de escuchar su testimonio, el panel de LAM se encargó de desmantelar la versión "light" de la historia. Fue Pilar Smith quien tomó la palabra y expuso los verdaderos motivos que llevaron a Gelblung a pasar varios días internado en el Sanatorio Los Arcos desde el pasado lunes.

Lejos de ser un simple episodio de "cansancio", la periodista reveló que la descompensación fue producto de un severo problema de circulación. La intervención consistió en colocarle dos stents en la pierna, con una versión de preinfarto latente.

Según la información detallada en el programa, las órdenes de los profesionales de Los Arcos fueron estrictas: descanso absoluto y prohibición de volver al ruedo. Sin embargo, el periodista no acató las órdenes y el mismo día que recibió el alta, se dirigió a la televisión y a la radio a cumplir con sus compromisos laborales: "Los mandó a la mierda a los médicos".