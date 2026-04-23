El artista fue operado en las últimas horas y revelaron nuevos detalles sobre su estado tras la preocupación.

Charly García se encuentra internado luego de ser intervenido en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. El artista fue sometido a una nefrectomía parcial y revelaron nuevos detalles sobre su estado de salud.

"La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento", expresó su representante en el comunicado sobre la salud del cantante.

Revelaron cómo evoluciona Charly García tras la operación Charly García sigue internado tras la operación: qué se sabe sobre su salud

Además, agregó: "Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento".

Captura de pantalla 2026-04-23 182931 Charly García evoluciona de forma favorable. Foto: captura de video / TN.