En las últimas horas estalló una fuerte polémica luego de que un periodista de TN filmó con lentes los pasillos de la Casa Rosada. Este material lo pasaron en vivo en el programa de la periodista Luciana Geuna y Casa Militar realizó una dura denuncia.

Javier Lanari, secretario de Prensa de la Presidencia, expresó que "la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal ".

Ignacio Ortelli , periodista de A24, tocó el tema en el pase con Horacio Cabak y destrozó a Ignacio Salerno, quien grabó las imágenes: "En insólito y es inédito. Este Gobierno metió a todos en la misma bolsa y eso tal vez me hace ruido porque nadie se tiene que hacer cargo de que este chico es un pavo ".

Ignacio Ortelli, conductor de A24, destrozó al periodista de TN que grabó a escondidas en Casa Rosada: "Pavo"

"Este chico de otro canal resultó un pavo... Vos con un teléfono podés grabar lo que quieras en esos pasillos y no te tenés que poner de incógnito como un pavo", expresó indignado el periodista. Además dejó muy en claro que "me parece muy pavo el informe, usaron anteojos como estos para grabar patios comunes.... No le dio ningún valor periodístico".

Captura de pantalla 2026-04-23 195258 Ignacio Ortelli apuntó contra el colega de TN. Foto: captura de video / A24.

"Yo sabía que iba a pasar esto (sacar acreditaciones) porque es un momento muy sensible, no se da en un contexto en que todo es felicidad, se da en un contexto de mucha tensión", expresó Ortelli.