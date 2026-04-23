La polémica biopic en la que podría actuar Juan Darthés y que reaviva el escándalo: "Reúne muchas condiciones"

La futura serie biográfica de Andrea del Boca promete contar todo sobre la vida de una de las figuras más controversiales de la televisión argentina. Sin embargo, el proyecto sumó un capítulo completamente inesperado: Juan Darthés figura en la lista de opciones para interpretar nada menos que a Ricardo Biasotti.

La noticia salió a la luz de la mano de Juan Pablo Fioribello , abogado y persona de extrema confianza de Del Boca, durante una entrevista con Marina Calabró en su programa radial por El Observador 107.9.

Lo que más resonó de la entrevista no fue solo el nombre en sí, sino la forma en que el letrado ponderó al actor para el rol. Fioribello reconoció la pesada mochila judicial y pública que carga Darthés, quien se encuentra radicado en Brasil desde 2018 tras la denuncia de Thelma Fardín , pero sorprendió con una cruda evaluación sobre su idoneidad para el personaje.

"Darthés reúne muchas condiciones para ese papel (...) Me parece que se le puede dar la oportunidad de que encarne perfectamente a Ricardo Biasotti, que de hecho no va a tener que hacer un gran esfuerzo, me refiero porque es un gran actor y va a saber interpretar" , lanzó el abogado.

Una de las frases más fuertes expresó "no va a tener que hacer un gran esfuerzo", la cual no evitó resonar con fuerza en los portales de noticias, dejando a flote si la elección del casting busca un morbo particular o si genuinamente apuestan a la capacidad actoral del ex Patito Feo para componer a un personaje catalogado por el entorno de la actriz como "oscuro y siniestro".

"Va a saber construir bien"

Juan Darthés - Portada ¿Volverá a la actuación? Foto: Instagram / @juandarthes.

El impacto de la noticia fue inmediato, incluso en vivo. La propia Marina Calabró no pudo ocultar su estupor al aire: “Te voy a ser sincera. No puedo creer que me hayas dicho que sí”, le espetó la periodista, reflejando lo que probablemente pensó gran parte de la audiencia.

Ante la reacción, Fioribello puso paños fríos y aclaró los tantos, marcando la diferencia entre una idea sobre la mesa y un contrato firmado. “No, yo no te dije que sí. Dije que es una posibilidad, que es distinto a decir que sí. Han aparecido varios nombres para distintos papeles. Creo que Darthés encarnando a Biasotti puede ser un papel muy jugado, interesante, que va a saber construir muy bien”, retrucó, confirmando además que aún no han existido charlas formales ni con el actor ni con su esposa, María del Carmen Leone.