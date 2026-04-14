¿Final anunciado? El motivo por el que Mauro Icardi tendría los días contados en el Galatasaray: "Pidió no..."

El presente de Mauro Icardi en Galatasaray atraviesa un momento delicado que pone en duda su continuidad en el equipo. En las últimas horas, surgió un nuevo episodio que generó malestar dentro de la institución y profundizó la tensión entre las partes.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen, quien expuso detalles en su ciclo Mitre Live sobre una situación ocurrida en un partido clave de la temporada. Según explicó, el vínculo entre el delantero y el club ya venía deteriorado, con negociaciones complicadas y un clima interno cada vez más tenso.

"Ustedes saben que las cosas entre Mauro Icardi y el Galatasaray están en un mal momento y yo ya te conté en este programa que la renovación peligra fuertemente, pero se sumó un problema más", comenzó diciendo el periodista.

De acuerdo a su relato, el conflicto se intensificó tras la eliminación en la UEFA Champions League, instancia que habría marcado un quiebre definitivo. A partir de ese momento, el descontento no solo se mantuvo en la dirigencia, sino que también comenzó a trasladarse a los hinchas.

"La realidad es que ya la gente resiste a Mauro y que ese enojo que había en la dirigencia se ha potenciado producto de la eliminación en Champions League hace semanas donde sucedió algo que quebró más todo", continuó el comunicador.

En ese contexto, Etchegoyen dio a conocer una situación puntual que habría generado fuerte enojo puertas adentro del club: "A mí lo que me contaron es que ese dia Icardi pidió no jugar porque no quería quedar pegado con la eliminación de su equipo. Y a todos nos llamó la atención que ante tanta lesión que tuvo ese día el club turco, él no ingrese".

Mauro Icardi @GalatasaraySK

La decisión habría caído muy mal tanto en el cuerpo técnico como en los directivos, y con el correr de los días el malestar se trasladó también a los simpatizantes, que comenzaron a reclamar cambios en el plantel. "Esta decisión de Icardi que sí formó parte del banco de los suplentes no solo enojó al director técnico sino también a la dirigencia y ahora esa furia ha llegado a los hinchas que piden un nuevo delantero", reveló el periodista.

"Mi información es que el futuro de Icardi no está en Galatasaray y me hacen reír algunos que hablan de Juventus cuando el equipo italiano no podría tener en su plantel a un suplente de la liga turca. Esto es lo que está pasando hoy", concluyó Juan Etchegoyen.