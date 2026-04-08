El hermano de Mauro Icardi realizó una fuerte confesión y lo dejó mal parado: "No ayuda"
Guido Icardi fue contundente a la hora de hablar en el programa de Moria Casán sobre la actitud de la estrella del Galatasaray.
Guido Icardi volvió a aparecer en la televisión y lo hizo en el programa de Moria Casán. El hermano de Mauro Icardi decidió asistir al ciclo de La One para hablar sobre el futbolista y sorprendió a todos con una declaración contundente.
El joven comenzó hablando sobre su familia y en especial sobre su padre: "Mi padre es una persona honrada y muy humilde, pero que trabaja y se gana su dinero... No está pasando ninguna necesidad", sentenció.
Luego de esto, el periodista Federico Seeber le preguntó si Mauro Icardi ayudaba en cuestiones económicas y la respuesta de Guido Icardi sorprendió a todos en el piso de El Trece: "¿A mi padre? Mauro no ayuda a nadie, a nadie".
La fuerte declaración del hermano de Mauro Icardi
En otra parte dejó en claro que la China Suárez quiso ser intermediaria entre la familia e Icardi: "Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no".
"Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo", subrayó sobre la relación con Mauro Icardi. Las declaraciones sin dudas se volvieron virales y fueron tema principal en diferentes portales.