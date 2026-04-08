Guido Icardi fue contundente a la hora de hablar en el programa de Moria Casán sobre la actitud de la estrella del Galatasaray.

Guido Icardi volvió a aparecer en la televisión y lo hizo en el programa de Moria Casán. El hermano de Mauro Icardi decidió asistir al ciclo de La One para hablar sobre el futbolista y sorprendió a todos con una declaración contundente.

El joven comenzó hablando sobre su familia y en especial sobre su padre: "Mi padre es una persona honrada y muy humilde, pero que trabaja y se gana su dinero... No está pasando ninguna necesidad", sentenció.

Luego de esto, el periodista Federico Seeber le preguntó si Mauro Icardi ayudaba en cuestiones económicas y la respuesta de Guido Icardi sorprendió a todos en el piso de El Trece: "¿A mi padre? Mauro no ayuda a nadie, a nadie".

La fuerte declaración del hermano de Mauro Icardi El hermano de Mauro Icardi realizó una fuerte confesión y lo dejó mal parado: "No ayuda" En otra parte dejó en claro que la China Suárez quiso ser intermediaria entre la familia e Icardi: "Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no".