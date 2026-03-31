La drástica decisión del Galatasaray: Mauro Icardi perdió un lujo clave por Wanda Nara

El presente de Mauro Icardi en el Galatasaray atraviesa un momento complejo: el delantero perdió terreno en el equipo y ahora ocupa un lugar como suplente. En ese contexto, en las últimas horas trascendió una medida que tomó el club turco en medio de su situación personal.

La información se dio a conocer en Mitre Live, donde Juan Etchegoyen dialogó con la periodista Naiara Vecchio, quien aportó detalles sobre los cambios que afectan directamente al futbolista, en plena disputa judicial con Wanda Nara.

Mauro Icardi "Esta vez Mauro y 'la China' se fueron en un vuelo de línea, se iban a ir por una aerolínea y al final se fueron por otra y esto que te voy a contar es algo nuevo: el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex, Wanda Nara", explicó la comunicadora.

Según amplió, el jugador tuvo que modificar sus planes de viaje a último momento. "A mi me dicen que él tenía previsto irse el viernes a la noche porque ya tenía pasaje y tuvo que sacar otro pasaje y tuvo que dejar abierto ese pasaje para otro momento. Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club", contó Vecchio.

Esto fue lo que se habló en Mitre Live sobre Mauro Icardi La Drástica Decisión Que Tomó El Galatasaray Con Mauro Icardi En esa misma línea, la periodista detalló que este beneficio formaba parte de un acuerdo previo: "Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante, Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía".