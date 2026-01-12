Filtraron las fotos del encuentro íntimo de Wanda Nara y Martín Migueles tras separarse: "Chape a full"

Ángel de Brito compartió un contundente material en sus redes sociales que pone en duda la veracidad de la separación.

Wanda Nara y Martín Migueles son, sin lugar a dudas, los personajes que ocupan en estos momentos la tapa de los diferentes portales que cubren la farándula. Es que hace poco tiempo Yanina Latorre confirmó la separación, pero en las últimas horas salieron a la luz fotos íntimas de un nuevo encuentro.

Todo ocurrió luego del viaje por vacaciones a Punta del Este, donde estalló el escándalo por las declaraciones de Claudia Ciardone. Desde ese momento, la conductora decidió cortar la relación con su novio, según Yanina Latorre.

La figura de América expresó que "se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó". También dejó en claro que "él ahora está rogándole volver y que le va a demostrar que lo de Ciardone es mentira".

Wanda Nara tuvo un encuentro romántico con Martín Migueles Captura de pantalla 2026-01-12 092045 Ángel de Brito sorprendió a todos al revelar que Migueles y Wanda pasaron un momento de intimidad en el Chateau Libertador luego de la separación: "Urgente, único medio. Wanda y Martín Migueles en el Chateau Libertador, en la pileta. Besándose, chape a full! Él va y viene en la pileta".

ig-wanda-nara-y-martin-migueles-6-meses Martín Migueles junto a Wanda Nara. Foto: Archivo MDZ. Posteriormente a esto, el conductor de LAM decidió compartir las imágenes exclusivas del encuentro que tuvo la conductora con su expareja. Se los puede ver a ambos muy serios y también abrazados románticamente en una reposera que estaba cerca de la piscina.