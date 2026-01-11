Wanda Nara tiene la mansión de sus sueños: lujo extremo, piscinas y salón de fiestas

La empresaria tiene toda la comodidad en su nuevo hogar ubicado en Nordelta. En esta nota te contamos todos los detalles.

Wanda Nara se encuentra enfocada en su bienestar y en el de sus hijos luego de una nueva separación, esta vez con Martín Migueles. La conductora de Telefe contó meses atrás que estaba llevando a cabo un nuevo proyecto en Nordelta, se trata de una gran mansión.

La nueva vivienda de la empresaria tiene absolutamente todas las comodidades tal y como a ella le gusta. En las últimas horas mostró el enorme vestidor con el que cuenta, pero eso no es lo único exuberante de la casa.

La periodista Naiara Vecchio reveló todos los detalles y cómo es por dentro la mansión de la mediática. Según la comunicadora, la residencia cuenta con mil metros cuadrados cubiertos y doce baños, este segundo dato sorprendió a todos.

La impresionante mansión de Wanda Nara Captura de pantalla 2026-01-11 122002 Así es la nueva mansión de Wanda Nara. Foto: X / @NaiVecchio Pero además tiene cinco dormitorios, dos hermosas piscinas y hasta su propio salón de fiesta. Sin lugar a dudas, la casa de los sueños que Mauro Icardi le arrebató a ella queda lejos viendo la nueva vivienda.