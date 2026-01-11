¡Se hartó! Wanda Nara llevará a la Justicia a un reconocido periodista: el polémico motivo

La mediática desmintió un supuesto affaire con un empresario y apuntó contra un reconocido panelista.

Wanda Nara es, sin lugar a dudas, el tema principal de los diferentes programas y portales que cubren el mundo de la farándula. En las últimas horas, el periodista Federico Flowers reveló una información que puso a la conductora en el ojo de la tormenta.

Es que, según las declaraciones del panelista de Florencia de la V, la mediática habría tenido un affaire con un reconocido empresario de Salta: "Wanda Nara habría tenido un affaire con el principal empresario de este grupo de hortalizas y de bananas".

Además, confirmó que el hombre en cuestión es casado y que la información le llegó por el lado de las amigas de la esposa del empresario. Esta información hizo estallar a Wanda Nara, quien arremetió fuertemente contra Federico Flowers.

La información que compartió el periodista en El Nueve ¿Noche de pasión? Afirman que Wanda Nara habría tenido un affaire con un importante empresario "Fake!!! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar", expresó en el inicio del posteo que realizó en su cuenta de X (antes Twitter).