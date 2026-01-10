La vergonzosa actitud de Martín Migueles que terminó de romper la relación con Wanda Nara: "Rebalsó"

La empresaria decidió separarse de su novio y se siguen conociendo fuertes datos sobre la ruptura.

Martín Migueles y Wanda Nara finalmente se separaron luego de lo que fue el escándalo de los chats que aparecieron con Claudia Ciardone. Yanina Latorre fue la encargada de confirmarlo mediante sus redes y luego dio todos los detalles en su programa.

Yanina comentó que "se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó". También dejó en claro que "él ahora está rogándole volver y que le va a demostrar que lo de Ciardone es mentira".

Posteriormente a esto, Pochi, panelista de Puro Show, reveló que él ya no tiene la foto de perfil con la conductora de Telefe y además decidió revelar la polémica actitud de Martín Migueles que terminó con la relación que tenía junto a Wanda Nara.

La actitud de Martín Migueles que terminó de romper la relación con Wanda Nara Captura de pantalla 2026-01-08 110924 Martín Migueles casi choca al periodista. Foto: Instagram / @gossipeame "Este momento con Jere Sierra fue la gota que rebalsó el vaso... Casi lo pisa a Jere", expresó Pochi. Es que en la nota que le hicieron a Wanda desde el programa de Carlos Monti, Migueles arrancó furioso en el auto luego de que el periodista le preguntó a la mediática por los "24 centímetros".