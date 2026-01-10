Presenta:

La vergonzosa actitud de Martín Migueles que terminó de romper la relación con Wanda Nara: "Rebalsó"

La empresaria decidió separarse de su novio y se siguen conociendo fuertes datos sobre la ruptura.

¿Fin de la historia?, ¿o comienzo de otra peor?. Créditos: Archivo MDZ 

Martín Migueles y Wanda Nara finalmente se separaron luego de lo que fue el escándalo de los chats que aparecieron con Claudia Ciardone. Yanina Latorre fue la encargada de confirmarlo mediante sus redes y luego dio todos los detalles en su programa.

Yanina comentó que "se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó". También dejó en claro que "él ahora está rogándole volver y que le va a demostrar que lo de Ciardone es mentira".

Posteriormente a esto, Pochi, panelista de Puro Show, reveló que él ya no tiene la foto de perfil con la conductora de Telefe y además decidió revelar la polémica actitud de Martín Migueles que terminó con la relación que tenía junto a Wanda Nara.

La actitud de Martín Migueles que terminó de romper la relación con Wanda Nara

Martín Migueles casi choca al periodista.

Martín Migueles casi choca al periodista.

"Este momento con Jere Sierra fue la gota que rebalsó el vaso... Casi lo pisa a Jere", expresó Pochi. Es que en la nota que le hicieron a Wanda desde el programa de Carlos Monti, Migueles arrancó furioso en el auto luego de que el periodista le preguntó a la mediática por los "24 centímetros".

El momento en el que Martín Migueles se enfureció por una pregunta

La violenta reacción de Martín Migueles cuando le preguntaron a Wanda Nara por los "24 centímetros"

Esta actitud fue repudiada por distintos usuarios y también periodistas en las diferentes redes sociales. Si bien la relación culminó en Uruguay, esta situación fue la que le hizo a Wanda tomar la decisión de dejar a su pareja.

