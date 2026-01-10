Wanda Nara compartió un video del enorme y lujoso vestidor de su nueva mansión en Nordelta

La conductora y empresaria publicó en las redes sociales imágenes de uno de los espacios predilectos de su "casa de los sueños", cuya construcción avanza a pleno ritmo.

Mientras Wanda Nara avanza en la concreción de su soñada mansión en Nordelta, la conductora compartió a través de un posteo en sus historias de Instagram, cómo quedó el enorme vestidor de su casa, diseñado con detalles de lujo y estilo minimalista.

Con una destacada amplitud, ocupando la superficie equivalente a tres habitaciones, uno de los espacios predilectos de la nueva vivienda de Nara cuenta con un lujoso mobiliario y una cuidada iluminación. En uno de los sectores del vestidor, hay un camarín con un gran espejo rodeado de luces, y el ambiente tiene ventanales con vistas al entorno de Nordelta.

“Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, escribió Wanda Nara en su posteo en el que remarcó que tal espacio tendrá una importancia clave para su labor, tanto en televisión como en su intensa actividad comercial en redes sociales.

Así es el vestidor top de Wanda Nara en la casa que construye en Nordelta Así el vestidor de Wanda Nara en su nueva casa en Nordelta Con un diseño personalizado, el vestidor de la nueva casa de Wanda en un exclusivo barrio privado de Nordelta, está a la altura de un lujoso inmueble que entre otras cosas cuenta con ascensor, dos cocheras,un jaccuzzi para seis personas en un balcón; dos piscinas y salón de fiestas.