Quién es Florencia Ullón, la diseñadora misionera que vistió a Juana Viale en su regreso a los almuerzos televisivos

Oriunda de Posadas, creó el look que Juana Viale lució en el debut de la temporada. “Busqué unir colores y matices de la tierra colorada y la esencia de Mar del Plata”.

El primer programa de la temporada 2026 de Almorzando con Juana tuvo un fuerte acento federal. Juana Viale presentó a una de las ganadoras del concurso impulsado junto a StoryLab. La iniciativa buscó abrir oportunidades para diseñadores emergentes de todo el país. Además, propuso brindar visibilidad real dentro de un ciclo televisivo de alcance nacional.

La primera en asumir el desafío fue Florencia Ullón, diseñadora misionera oriunda de Posadas, Misiones. Ella creó el look que la conductora lució en el debut de la temporada.

Ullón acompañó la presentación del programa y compartió su emoción en vivo. “Esto motivó a muchos emprendedores, para un emprendedor chico poder visibilizar su trabajo de esta forma, con esta propuesta, es algo muy lindo”, expresó en declaraciones a Canal 12 de Posadas.

El vestido de Juana Viale en su regreso a los almuerzos juana viale vestido 1 Instagram Con lágrimas en los ojos dijo: “estoy súper emocionada”. El momento reflejó el impacto personal y profesional que generó la propuesta. Ante la consulta de la propia Juana Viale sobre su inspiración, la diseñadora explicó el concepto del diseño. “Busqué unir colores y matices de la tierra colorada (por Misiones) y la esencia de Mar del Plata”, contó.

La propuesta dialogó entre origen, paisaje y elegancia contemporánea. En sus redes sociales, la joven posadeña escribió: “Para mí es un sueño profundo como diseñadora poder mostrar mi identidad creativa y mi arte”. “Compartir este espacio con hermosas personalidades y recibir tantos mensajes generosos fue una verdadera fuente de motivación”, expresó.