Quién es Florencia Ullón, la diseñadora misionera que vistió a Juana Viale en su regreso a los almuerzos televisivos
Oriunda de Posadas, creó el look que Juana Viale lució en el debut de la temporada. “Busqué unir colores y matices de la tierra colorada y la esencia de Mar del Plata”.
El primer programa de la temporada 2026 de Almorzando con Juana tuvo un fuerte acento federal. Juana Viale presentó a una de las ganadoras del concurso impulsado junto a StoryLab. La iniciativa buscó abrir oportunidades para diseñadores emergentes de todo el país. Además, propuso brindar visibilidad real dentro de un ciclo televisivo de alcance nacional.
La primera en asumir el desafío fue Florencia Ullón, diseñadora misionera oriunda de Posadas, Misiones. Ella creó el look que la conductora lució en el debut de la temporada.
Ullón acompañó la presentación del programa y compartió su emoción en vivo. “Esto motivó a muchos emprendedores, para un emprendedor chico poder visibilizar su trabajo de esta forma, con esta propuesta, es algo muy lindo”, expresó en declaraciones a Canal 12 de Posadas.
El vestido de Juana Viale en su regreso a los almuerzos
Con lágrimas en los ojos dijo: “estoy súper emocionada”. El momento reflejó el impacto personal y profesional que generó la propuesta. Ante la consulta de la propia Juana Viale sobre su inspiración, la diseñadora explicó el concepto del diseño. “Busqué unir colores y matices de la tierra colorada (por Misiones) y la esencia de Mar del Plata”, contó.
La propuesta dialogó entre origen, paisaje y elegancia contemporánea. En sus redes sociales, la joven posadeña escribió: “Para mí es un sueño profundo como diseñadora poder mostrar mi identidad creativa y mi arte”. “Compartir este espacio con hermosas personalidades y recibir tantos mensajes generosos fue una verdadera fuente de motivación”, expresó.
Nuevos talentos
El concurso, desarrollado junto a StoryLab, se planteó como una oportunidad concreta para nuevos talentos. Para los seleccionados, significó reconocimiento, proyección y contacto con la industria. Además, el proyecto permitió combinar creatividad con exposición mediática. Esa articulación favoreció un crecimiento profesional dentro del competitivo mundo de la moda nacional.
El diseño
El vestido diseñado por Ullón respondió a una propuesta de alta costura. La pieza fusionó frescura y sofisticación con una impronta moderna y delicada. Se trató de un vestido strapless con escote de formas orgánicas que simularon pétalos. El degradé funcionó como eje central del diseño. El color celeste cielo se fundió suavemente hacia un tono tierra u ocre en el ruedo.