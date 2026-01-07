Se conoció un dibujo que sería clave para identificar a quien se habría llevado a Loan

A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña , el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes , se conoció un dibujo que podría ser clave para identificar a la persona que se llevó al menor. Cabe destacar que hay siete personas detenidas y procesadas por su desaparición .

En dicho dibujo se observa a un hombre vestido con un buzo negro con capucha y con un pantalón celeste. Junto al sospechoso, se observa a un niño (Loan) quien lleva una remera y un pantalón negro.

De acuerdo al análisis descriptivo del dibujo al que accedió el periodista Alejandro Pueblas , no habría una relación afectiva entre el sospechoso y Loan. Esto se debe a que no hay una proximidad corporal natural, lo que se lee como control y no como protección. A su vez, el niño tiene una expresión triste o de angustia, ya que no se lo ve sonriendo.

Por otro lado, al entorno se lo ve vacío y aislado. Lo único que está representado en el dibujo es un árbol con un verde intenso arriba. Según el análisis, esto refleja una sensación de soledad o peligro .

Dicho dibujo se encuentra en manos de la Justicia y ya fue incorporado a la causa.

Cómo avanza la causa por Loan

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos. Serán 17 los acusados que llegarán a juicio oral.

Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública. Se tratan de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.