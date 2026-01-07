Se conoció un dibujo que sería clave para identificar a quien se habría llevado a Loan
Siete personas se encuentran detenidas y procesadas por la desaparición de Loan Peña. La causa principal fue elevada a juicio oral.
A más de un año y medio de la desaparición de Loan Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes, se conoció un dibujo que podría ser clave para identificar a la persona que se llevó al menor. Cabe destacar que hay siete personas detenidas y procesadas por su desaparición.
En dicho dibujo se observa a un hombre vestido con un buzo negro con capucha y con un pantalón celeste. Junto al sospechoso, se observa a un niño (Loan) quien lleva una remera y un pantalón negro.
El dibujo clave para el caso Loan
De acuerdo al análisis descriptivo del dibujo al que accedió el periodista Alejandro Pueblas, no habría una relación afectiva entre el sospechoso y Loan. Esto se debe a que no hay una proximidad corporal natural, lo que se lee como control y no como protección. A su vez, el niño tiene una expresión triste o de angustia, ya que no se lo ve sonriendo.
Por otro lado, al entorno se lo ve vacío y aislado. Lo único que está representado en el dibujo es un árbol con un verde intenso arriba. Según el análisis, esto refleja una sensación de soledad o peligro.
Dicho dibujo se encuentra en manos de la Justicia y ya fue incorporado a la causa.
Cómo avanza la causa por Loan
El próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos. Serán 17 los acusados que llegarán a juicio oral.
Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; María Victoria Caillava y su pareja Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.
Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública. Se tratan de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.