"Me sentí amenazada", rompió el silencio la conductora que intentó pegarle con un bate a un hombre en Punta del Este
Tras la viralización del video, la mujer rompió el silencio y explicó los motivos de su reacción.
Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en Punta del Este, donde una conductora amenazó con un bate de béisbol a otro conductor. Tras la viralización del video, la mujer rompió el silencio y explicó los motivos de su reacción.
En primer lugar, reveló cómo fueron los minutos previos al incidente. “Ese día salí a las 19 al centro. Punta del Este está con mucha gente, estaba buscando para estacionar y hay una calle que de ambos lados estaban estacionados. Vi que una mujer venía con un perro, se subió a la camioneta, yo pongo las balizas y espero que salga para estacionar”, relató Andrea.
En un momento, apareció un auto con patente uruguaya y el conductor le empezó a golpear el vidrio. “Me sentí amenazada y bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer”, expresó, en diálogo con Telefe.
Sobre el bate, indicó que no lo usó nunca y que lo tiene para defenderse. “Tengo ataques de pánico, vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura”, agregó.
Por último, mencionó que no realizó la denuncia y lamentó la mediatización del caso. “Me veo en todas las redes, dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, no molesto a nadie, vengo a veranear. Están estropeando mi imagen, mucha gente me conoce, me llamaron del trabajo para contarme”, concluyó.