"Me sentí amenazada", rompió el silencio la conductora que intentó pegarle con un bate a un hombre en Punta del Este

Tras la viralización del video, la mujer rompió el silencio y explicó los motivos de su reacción.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en Punta del Este, donde una conductora amenazó con un bate de béisbol a otro conductor. Tras la viralización del video, la mujer rompió el silencio y explicó los motivos de su reacción.

Mirá el video de la violenta secuencia conductora amenazó con un bate de béisbol a un conductor en Punta del Este En primer lugar, reveló cómo fueron los minutos previos al incidente. “Ese día salí a las 19 al centro. Punta del Este está con mucha gente, estaba buscando para estacionar y hay una calle que de ambos lados estaban estacionados. Vi que una mujer venía con un perro, se subió a la camioneta, yo pongo las balizas y espero que salga para estacionar”, relató Andrea.

En un momento, apareció un auto con patente uruguaya y el conductor le empezó a golpear el vidrio. “Me sentí amenazada y bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer”, expresó, en diálogo con Telefe.

Sobre el bate, indicó que no lo usó nunca y que lo tiene para defenderse. “Tengo ataques de pánico, vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura”, agregó.