"No le dieron la oportunidad de defenderse": la desgarradora historia de la mamá de Fernando Báez Sosa
La mamá de Fernando, Graciela Sosa, compartió una historia en sus redes sociales, donde apuntó fuertemente contra los rugbiers.
El jueves, se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ”, que reconstruye el brutal asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La serie cuenta con tres capítulos que incluyen testimonios de la familia y amigos de Báez Sosa, seis de los ocho rugbiers condenados y de los abogados de cada una de las partes.
En las últimas horas, la mamá de Fernando, Graciela Sosa, compartió una historia en sus redes sociales, donde apuntó fuertemente contra los rugbiers. “Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”, comienza la publicación que Graciela compartió en Instagram.
“No le dieron la oportunidad de defenderse. Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando”, continúa la historia.
La mamá de Fernando señaló que los rugbiers “sabían que había muerto” y que tras el crimen fueron a “comer hamburguesas”. Graciela indicó que los rugbiers planeaban seguir su vida como si nada hubiese pasado, ya que “planeaban las juntadas del día siguiente. Querían alcohol y drogas”.
“Acusaron a un inocente (Pablo Ventura) para desviar la investigación”, mencionó en el escrito. “Nunca pidieron perdón”, expresó. Y agregó: “Se hacen las víctimas e inventan hechos que nunca ocurrieron”. Por último, Graciela concluyó la publicación con la frase: “Justicia perpetua”.