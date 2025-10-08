Crimen en Guaymallén: confirmaron que había huellas del joven detenido en la casa de la víctima

La situación judicial de Tomás Jeremías Gómez , el único detenido por el asesinato de Franco Aracena , se complicó en las últimas horas cuando los trabajos de la Policía Científica establecieron que sus huellas dactilares estaban en la escena del crimen. Ahora, aguardan por la posible declaración del joven de 22 años imputado por el hecho de sangre.

La investigación por el crimen del hombre asesinado en el barrio Unimev , de Guaymallén , que se encuentra a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , dio un paso importante en las acusaciones a las que se enfrenta Gómez.

Con el hallazgo de las huellas dactilares del imputado, se cayó la versión que sostenían desde el entorno de acusado . Ese relato, revelado por MDZ , señalaba que nunca estuvo en el departamento, que no conocía a Aracena y que tampoco tenía relación con el menor de edad inimputable que habría participado del hecho y lo complicó en la instrucción.

Desde la defensa de Gómez, a cargo del abogado Mauricio Cardiello , afirman que posiblemente aporte su versión en el expediente, con el objetivo de explicar cuáles fueron los motivos por los que sus huellas fueron encontradas en la escena del crimen, prueba lo coloca innegablemente como sospechoso.

El caso se conoció cuando, cerca del mediodía del martes 30 de septiembre, una vecina del complejo de calle Rodríguez Peña 885 alertó sobre una inusual situación en el departamento de un vecino: la puerta llevaba casi tres días entreabierta y el joven que allí alquilaba no había sido visto desde el sábado.

PORTADA Franco Aracena

La testigo agregó que, en medio de la noche de esa jornada, entraron dos sujetos a la vivienda de Aracena. Ambos se movían en la moto mencionada. Y aclaró que cuando se retiraron llevaban una bicicleta y dejaron los ingresos del departamento y del complejo sin cerrar.

Ante esos dichos, uniformados fueron desplazados hasta el lugar y al adentrarse en el departamento de Aracena, lo encontraron tendido en el piso de una de las habitaciones. La información describía que se encontraba en posición de cúbito dorsal, maniatado, amordazado y con un hematoma en su ojo derecho.

Fue el propietario del departamento quien le aportó la identidad de la víctima a los detectives y develó que Aracena ya llevaba varios años alquilando esa vivienda. De las averiguaciones también surgió que fue estudiante de Periodismo en la Universidad Juan Agustín Maza, que tenía buen comportamiento y jamás se atrasaba en las cuentas, más allá de que en los últimos meses permanecía desempleado.