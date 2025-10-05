Iba alcoholizado y agredió a la Policía Vial cuando le quitaron la licencia

La situación escaló a violencia cuando el conductor, al intentar ser detenido, recibió el apoyo de los tres acompañantes.

Un control de rutina de la Policía de Seguridad Vial derivó en un incidente con agresión al personal policial durante la madrugada de este domingo en Guaymallén. El conductor de un automóvil, identificado como Diego C. (47), registró alcoholemia positiva y, al ser notificado de la infracción, atacó a los efectivos con tres acompañantes.

El hecho ocurrió a las 5.05 horas en la intersección de las calles Holmberg y 25 de Mayo. El personal de Seguridad Vial detuvo la marcha de un automóvil Volkswagen Gol para realizar el control e identificación habitual. La prueba de alcoholemia practicada al conductor, Diego C., arrojó un resultado de 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), superando el límite permitido por la Ley de Tránsito.

Según el reporte oficial, cuando los uniformados le solicitaron la entrega de la licencia de conducir, el infractor reaccionó de forma evasiva, arrojando el documento al interior del vehículo. Al intentar aprehender al conductor, una mujer y dos sujetos que viajaban como acompañantes descendieron del rodado.

De acuerdo el informe, las tres personas comenzaron a agredir al personal policial y forcejearon con los efectivos. Rápidamente, llegó personal de apoyo al lugar, logrando reducir y trasladar a los acompañantes a sede judicial.