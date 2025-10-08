Lo encontraron apuñalado en la espalada sobre el suelo en Guaymallén: tiene graves antecedentes

Un hombre con antecedentes criminales fue apuñalado en la madrugada de este miércoles en Guaymallén y debió ser operado en el Hospital Central.

Tras recibir la alerta por medio del servicio de emergencias 911, personal policial encontró a un hombre de 39 años apuñalado en el departamento de Guaymallén. La víctima fue hospitalizada y se investigan los detalles del violento hecho. Además, se constató que cuenta con un variado prontuario delictivo.

Los efectivos de la Comisaría 35° dieron con el herido cerca de las 4.30 de este miércoles en la calle Congreso, a pocos metros de un descampado.

La víctima se encontraba recostada en el suelo de la vía pública con la herida de arma blanca en la espalda, más precisamente en la región lumbar y de miembros superior izquierdo. Por este motivo, fue trasladado por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Central, en donde ingresó directamente al quirófano.