Habilitan parcialmente las visitas a la Quebrada del Condorito a un mes del voraz incendio

A poco más de un mes del incendio que arrasó con miles de hectáreas del Parque Nacional Quebrada del Condorito , las autoridades dispusieron una apertura parcial y bajo estrictos protocolos para permitir el regreso progresivo de visitantes. El fuego, registrado el pasado 10 de octubre, dejó 6.650 hectáreas afectadas y provocó daños ambientales y estructurales de magnitud.

El mayor impacto se concentró en el sector noreste, especialmente en zonas de Uso Público Extensivo y franjas del Área Intangible, donde se ubican pastizales y pajonales de altura, además de bosques abiertos con matorrales. También se reportaron afectaciones en bosques de tabaquillo y maitén, con una superficie dañada cercana al 10%.

El incendio no solo arrasó vegetación nativa: también destruyó cartelería informativa, infraestructura recreativa y elementos de seguridad —barandas, pasarelas y señalización—, lo que obliga a redoblar las medidas de precaución para garantizar la circulación segura.

Mientras continúan las tareas de reparación, readecuación de sendas y monitoreo ambiental, el área protegida permanece cerrada al público en general. Sin embargo, Parques Nacionales dispuso una modalidad excepcional para permitir experiencias controladas .

En esta línea, se permitirá el Ingreso restringido de visitantes únicamente sábados, domingos y feriados, y siempre con el acompañamiento de guías y prestadores habilitados por la Administración de Parques Nacionales. Esta medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, con evaluaciones periódicas.

incendio en la quebrada del condorito x gob de cba

También se habilitará el sendero principal hasta los miradores del Balcón Norte y la bajada al Río de los Condoritos, únicamente en modalidad pedestre.

En tanto, las excursiones a caballo permitidas bajo autorización previa y exclusivamente por sendas especialmente habilitadas para esta actividad.

Estas restricciones tienen como objetivo minimizar riesgos, proteger a los visitantes y evitar mayores daños sobre un ecosistema que continúa en proceso de recuperación.

Para las visitas guiadas y conocer disponibilidad de guías, modalidades permitidas y actualizaciones sobre la reapertura, se recomienda consultar el sitio oficial: www.quebradadelcondorito.com.ar

Ecosistema del parque nacional

Especialistas del parque nacional continúan relevando áreas afectadas, ajustando medidas de restauración y monitoreando el comportamiento de la fauna y la regeneración de los pastizales de altura. La prioridad es evitar la erosión del suelo, disminuir el estrés del ecosistema y favorecer la recuperación de especies sensibles como el tabaquillo.

Cabe recordar que el incendio que arrasó con más de 6 mil hectáreas se inició por un desperfecto en un automóvil del estacionamiento en el parque nacional de la provincia de Córdoba. Las llamas rápidamente se extendieron afectando unos 14 automóviles y luego tomando la extensión del terreno protegido.

Durante una semana, casi 200 efectivos entre bomberos y personal de seguridad trabajaron para controlarlo, con apoyo de helicópteros y aviones hidrantes.