Habilitan parcialmente las visitas a la Quebrada del Condorito a un mes del voraz incendio
A un mes del incendio que arrasó 6.650 hectáreas, el Parque Nacional Quebrada del Condorito reabre con fuertes restricciones e ingresos controlados.
A poco más de un mes del incendio que arrasó con miles de hectáreas del Parque Nacional Quebrada del Condorito, las autoridades dispusieron una apertura parcial y bajo estrictos protocolos para permitir el regreso progresivo de visitantes. El fuego, registrado el pasado 10 de octubre, dejó 6.650 hectáreas afectadas y provocó daños ambientales y estructurales de magnitud.
El mayor impacto se concentró en el sector noreste, especialmente en zonas de Uso Público Extensivo y franjas del Área Intangible, donde se ubican pastizales y pajonales de altura, además de bosques abiertos con matorrales. También se reportaron afectaciones en bosques de tabaquillo y maitén, con una superficie dañada cercana al 10%.
El incendio no solo arrasó vegetación nativa: también destruyó cartelería informativa, infraestructura recreativa y elementos de seguridad —barandas, pasarelas y señalización—, lo que obliga a redoblar las medidas de precaución para garantizar la circulación segura.
Apertura limitada y con acompañamiento obligatorio
Mientras continúan las tareas de reparación, readecuación de sendas y monitoreo ambiental, el área protegida permanece cerrada al público en general. Sin embargo, Parques Nacionales dispuso una modalidad excepcional para permitir experiencias controladas.
En esta línea, se permitirá el Ingreso restringido de visitantes únicamente sábados, domingos y feriados, y siempre con el acompañamiento de guías y prestadores habilitados por la Administración de Parques Nacionales. Esta medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, con evaluaciones periódicas.
También se habilitará el sendero principal hasta los miradores del Balcón Norte y la bajada al Río de los Condoritos, únicamente en modalidad pedestre.
En tanto, las excursiones a caballo permitidas bajo autorización previa y exclusivamente por sendas especialmente habilitadas para esta actividad.
Estas restricciones tienen como objetivo minimizar riesgos, proteger a los visitantes y evitar mayores daños sobre un ecosistema que continúa en proceso de recuperación.
Para las visitas guiadas y conocer disponibilidad de guías, modalidades permitidas y actualizaciones sobre la reapertura, se recomienda consultar el sitio oficial: www.quebradadelcondorito.com.ar
Ecosistema del parque nacional
Especialistas del parque nacional continúan relevando áreas afectadas, ajustando medidas de restauración y monitoreando el comportamiento de la fauna y la regeneración de los pastizales de altura. La prioridad es evitar la erosión del suelo, disminuir el estrés del ecosistema y favorecer la recuperación de especies sensibles como el tabaquillo.
Cabe recordar que el incendio que arrasó con más de 6 mil hectáreas se inició por un desperfecto en un automóvil del estacionamiento en el parque nacional de la provincia de Córdoba. Las llamas rápidamente se extendieron afectando unos 14 automóviles y luego tomando la extensión del terreno protegido.
Durante una semana, casi 200 efectivos entre bomberos y personal de seguridad trabajaron para controlarlo, con apoyo de helicópteros y aviones hidrantes.