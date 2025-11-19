Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son ocho los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 20 de noviembre. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 20/11
Guaymallén
- Entre calles Correa Saá, Mitre, Santa María de Oro y Las Heras. Entre calles Correa Saá, Rafael Obligado, Gomensoro y zonas aledañas; San José. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Capilla de Nieve, hacia el este de Allayme. En el barrio Capilla de las Nieves. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En callejón Morischetti, hacia el este de Isla Grande, y adyacencias; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Roma, Los Baños, Pescara y San José. En callejón Alonso, hacia el sur de calle Las Piedritas, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales. En barrio La Palmera y zonas aledañas; La Palmera. De 8.45 a 12.45 h.
Trabajos en el Valle de Uco
Tupungato
- En calle El Ingenio, hacia el norte de Costa Canal. En complejo El Bosque, en Los Nogales y escuela Marconi; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Domínguez, hacia el oeste de Sebastianelli. En calles Frutic, Don Narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En barrio El Milagro, en Villa Anita; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Juan Aveiro; Vista Flores. De 8.00 a 11.00 h.
San Carlos
- En calle Coronel Videla Castillo, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.
El Sur también se verá afectado
San Rafael
- Entre calles Gutenberg, Riobamba, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.
- En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida, y en la localidad de Punta de Agua. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.15 a 12.15 h.
- Entre calles Lisandro de la Torre, Capdeville, Balloffet y Cuartara. De 9.15 a 13.15 h.
Malargüe
- En la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Maza o Del Dique, hacia el sur de Franklin Lucero. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calle Tomás Godoy Cruz con Colonia El Pehuenche y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.