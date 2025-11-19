Por qué fue sorpresivo el resultado de las elecciones de Chile en Mendoza y qué esperar para el balotaje

Jara fue quien encabezó los votos de la primera vuelta con el 26,8% (fueron en total 3.476.615). Kast quedó segundo con el 23,9% (3.097.717 votos) y, en una gran elección, se ubicó como tercera fuerza Franco Parisi Fernández con el 19,7% (2.552.649). En los siguientes puestos se ubican Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

En Mendoza , las elecciones se llevaron a cabo en simultáneo en el Consulado ubicado en calle Belgrano al 1080. Fueron en total 5 mesas habilitadas desde las 8 y hasta las 18, en las que solo se podía votar presidente (no se podían votar representantes del Senado ni diputados).

Fue un proceso expedito, sin complicaciones debido a la facilidad del voto y la boleta única que utiliza el país trasandino. De hecho, habían agentes del Consulado fuera de cada mesa para asesorar a los votantes. Fueron en total 687 los chilenos que votaron en Mendoza de un padrón total de 1.808 electores. La participación fue del 38%.

Los resultados se replicaron de manera casi exacta a la elección nacional, aunque con una tendencia definitivamente más marcada hacia la candidata izquierdista. Jeannete Jara resultó ganadora con 290 votos, es decir, el 43%. Kast quedó segundo con 143 (21,3%) y la sorpresa la dio Johannes Kaiser con 138 (20,6%).

Evelyn Matthei obtuvo 60 votos (8,97%), Franco Parisi, que fue tercero en Chile, apenas sumó 14 (2,09%), Harold Mayne-Nicholls sumó 13 (1,94%), Marco Enríquez-Ominami 7 votos (1,05%) y Eduardo Artés apenas 4 (0,60%). Hubo 10 votos nulos y 8 en blanco.

Por qué fue un resultado sorpresivo

Estos resultados, aunque con una diferencia mucho mayor para Jara en relación a la general, igualmente hubiesen concluido en un balotaje, ya que para ser presidente en primera vuelta en Chile es necesario sumar al menos la mitad de los votos válidamente emitidos. En este caso ese piso era de 335. Descontando los votos en blanco y nulos.

Para el 14 de diciembre la conformación del padrón será el mismo y el operativo similar. Se espera un resultado más parejo en virtud de la fragmentación de las opciones de derecha que se reparten entre Kast, Kaiser y Matthei. Esto, a pesar de que la tendencia del voto extranjero suele ser siempre a favor de las candidaturas de izquierda, lo que se corresponde con la presencia de exiliados e hijos de exiliados de la dictadura militar en aquel país.

De hecho, este resultado de las primeras fuerzas opositoras de derecha puede considerarse una sorpresa en base a los resultados históricos en las presidenciales. Por ejemplo, el actual presidente Gabriel Boric ganó en Mendoza por el 69% por delante del candidato de derecha -y actual candidato- José Antonio Kast, quien sumó el 30%.

En las presidenciales anteriores, en cuyo balotaje ganó Sebastián Piñeira por el 55% en el país, el candidato de izquierda Alejandro Guiller ganó en Mendoza por el 71%, por delante del dos veces presidente, que sumó solo 28%.

Cabe destacar que es apenas la tercera elección presidencial en la que los residentes en el extranjero tienen acceso al voto. También merece la pena saber que muchos chilenos que viven en Mendoza emitieron su sufragio en Chile, viajando por el día. Otro dato a tener en cuenta es que para estas elecciones creció mucho el nivel de participación. Apenas más de 300 participaron en 2021, contra los 687 de esta elección.