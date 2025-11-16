Chile va al balotaje: Jeannette Jara pidió "cuidar la democracia" mientras Kast suma poder de fuego

Live Blog Post

Kast y un fuerte pedido a la derecha chilena

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast llamó a un acuerdo de centroderecha de cara al balotaje del 14 de diciembre, cuando enfrentará a la postulante oficialista Jeannette Jara.

Kast-scaled

El dirigente de derecha salió segundo en las elecciones de este domingo y, tras celebrar el ingreso a la segunda vuelta, hizo un llamado a “la unidad con los distintos equipos de la centroderecha”.

Según dijo, juntos podrán “recuperar y reconstruir la patria”, al hablar tras conocerse los resultados oficiales.

Leer más