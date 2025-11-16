José Antonio Kast celebró llegar al balotaje y lanzó un fuerte pedido a la derecha chilena

El candidato de la ultra derecha chilena se enfrentará a la oficialista Jeannette Jara en el balotaje del 14 de diciembre.

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast llamó a un acuerdo de centroderecha de cara al balotaje del 14 de diciembre, cuando enfrentará a la postulante oficialista Jeannette Jara en las presidenciales de Chile.

El dirigente de derecha salió segundo en las elecciones de este domingo y, tras celebrar el ingreso a la segunda vuelta, hizo un llamado a "la unidad con los distintos equipos de la centroderecha".

Según dijo, juntos podrán "recuperar y reconstruir la patria", al hablar tras conocerse los resultados oficiales.

"Chile es mas importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia", subrayó José Antonio Kast.

Además, tras recibir el respaldo de los candidatos de derecha Evelyn Matthei y Káiser, enfatizó: "Reconstruiremos nuestro país".