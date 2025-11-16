José Antonio Kast celebró llegar al balotaje y lanzó un fuerte pedido a la derecha chilena
El candidato de la ultra derecha chilena se enfrentará a la oficialista Jeannette Jara en el balotaje del 14 de diciembre.
El candidato presidencial republicano José Antonio Kast llamó a un acuerdo de centroderecha de cara al balotaje del 14 de diciembre, cuando enfrentará a la postulante oficialista Jeannette Jara en las presidenciales de Chile.
El dirigente de derecha salió segundo en las elecciones de este domingo y, tras celebrar el ingreso a la segunda vuelta, hizo un llamado a "la unidad con los distintos equipos de la centroderecha".
Te Podría Interesar
Según dijo, juntos podrán "recuperar y reconstruir la patria", al hablar tras conocerse los resultados oficiales.
"Chile es mas importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia", subrayó José Antonio Kast.
Además, tras recibir el respaldo de los candidatos de derecha Evelyn Matthei y Káiser, enfatizó: "Reconstruiremos nuestro país".
De acuerdo a las proyecciones, José Antonio Kast es el favorito para imponerse en las elecciones de segunda vuelta del 14 de diciembre.