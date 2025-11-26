Granizo y ráfagas intensas: los daños que dejó el fuerte temporal en Mendoza

El temporal impactó con fuerza en distintas zonas de la provincia, provocando daños y múltiples solicitudes de asistencia.

El Servicio Meteorológico Nacional activó una doble alerta para Mendoza por la llegada de tormentas de variada intensidad, acompañadas por la posible caída de granizo. Tal como se anticipó, el fenómeno se hizo sentir en distintos puntos de la provincia y generó múltiples incidentes, especialmente en el sur y en el Valle de Uco.

Granizo en Tunuyán Reporte oficial de Defensa Civil De acuerdo con el informe emitido entre las 13:30 y las 20:15 por Defensa Civil, los equipos municipales realizaron 86 intervenciones relacionadas principalmente con árboles, postes y cables caídos, además de un foco de incendio.

Departamentos más afectados Los mayores inconvenientes se registraron en General Alvear, con 19 intervenciones, y San Rafael, con 17 episodios vinculados a árboles y ramas caídas. En Tupungato, el viento produjo 15 caídas de ramas, mientras que Santa Rosa notificó 10 árboles caídos.

En detalle, las intervenciones fueron las siguientes: