Granizo y ráfagas intensas: los daños que dejó el fuerte temporal en Mendoza
El temporal impactó con fuerza en distintas zonas de la provincia, provocando daños y múltiples solicitudes de asistencia.
El Servicio Meteorológico Nacional activó una doble alerta para Mendoza por la llegada de tormentas de variada intensidad, acompañadas por la posible caída de granizo. Tal como se anticipó, el fenómeno se hizo sentir en distintos puntos de la provincia y generó múltiples incidentes, especialmente en el sur y en el Valle de Uco.
Reporte oficial de Defensa Civil
De acuerdo con el informe emitido entre las 13:30 y las 20:15 por Defensa Civil, los equipos municipales realizaron 86 intervenciones relacionadas principalmente con árboles, postes y cables caídos, además de un foco de incendio.
Departamentos más afectados
Los mayores inconvenientes se registraron en General Alvear, con 19 intervenciones, y San Rafael, con 17 episodios vinculados a árboles y ramas caídas. En Tupungato, el viento produjo 15 caídas de ramas, mientras que Santa Rosa notificó 10 árboles caídos.
En detalle, las intervenciones fueron las siguientes:
- Malargüe: 1 incendio (1 total)
- General Alvear: 7 árboles caídos, 10 postes caídos, 2 ramas caídas (19 total)
- San Rafael: 7 árboles caídos, 10 ramas caídas (17 total)
- Tupungato: 15 ramas caídas (15 total)
- Santa Rosa: 10 árboles caídos (10 total)
- Junín: 1 árbol caído (1 total)
- La Paz: 1 árbol caído (1 total)
- Capital: 5 ramas caídas (5 total)
- Luján de Cuyo: 6 árboles caídos, 2 ramas, 2 cables caídos (10 total)
- Maipú: 1 poste caído (1 total)
- Las Heras: 1 cable caído (1 total)
- Guaymallén: 1 árbol caído (1 total)
- Godoy Cruz: 2 ramas caídas, 2 cables caídos (4 total)
Balance general
Con un total de 86 novedades, el temporal obligó a un amplio despliegue de equipos municipales y de Defensa Civil para despejar calles, asistir a vecinos y controlar los daños ocasionados por la tormenta que atravesó gran parte del territorio provincial.