Continúa activo el incendio que provocó un rayo en Bardas Blancas
El fuego iniciado por un rayo en Malargüe sigue activo pero contenido. Brigadistas trabajan sin pausa y aseguran que no afectó puestos ni ganado.
El incendio que se inició este sábado en la zona de Bardas Blancas, Malargüe, continúa activo pese al intenso trabajo de las brigadas especializadas. El fuego comenzó alrededor de las 16, tras la caída de un rayo en plena tormenta eléctrica, y desde ese momento avanzó sobre el territorio.
Durante la tarde y la noche del sábado, Bomberos, Defensa Civil y la Delegación local trabajaron para frenar los sectores más complicados. Según informó el director de Protección Civil Municipal, Damián Contreras, se dispusieron equipos para evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.
Te Podría Interesar
Este miércoles por la mañana el viento volvió a complicar todo: cerca de las 10.00, las ráfagas reavivaron puntos calientes y multiplicaron los frentes. En cuestión de minutos, el fuego retomó velocidad y obligó a redoblar tareas.
El operativo de manejo del fuego
Este jueves, desde Energía y Ambiente confirmaron que guardaparques y bomberos trabajan de forma coordinada con el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Si bien lograron contener la línea principal, el incendio sigue activo.
También colabora en el lugar Vialidad Provincial con maquinaria pesada para reforzar la contención. Desde el Gobierno provincial aclararon que las brigadas seguirán durante toda la jornada hasta asegurar que no quede ningún foco encendido.
En diálogo con MDZ, Diego Martí, coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, explicó que el fuego “está contenido, pero no controlado”, y remarcó que esa diferencia es fundamental para la correcta información.
No hay daños a ganado ni puestos
Martí detalló que se ha informado erróneamente que el incendio estaba “controlado”, algo que consideró necesario corregir. “Está contenido, pero activo. No podemos decir que está controlado porque generaría una falsa sensación de tranquilidad”, señaló.
También aclaró que no hubo afectación de puestos ni daños a animales. “Consultamos al jefe del incendio: el fuego no llegó a corrales ni viviendas rurales. El puestero que se mencionaba no encontró mortandad de ganado”, confirmó.
Según Martí, la reacción del fuego se explica por las condiciones del cortaderal, ubicado dentro de un ciénego húmedo. Esto generó mucho humo, pero no se trató de un incendio de comportamiento extremo.