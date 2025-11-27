Continúa activo el incendio que provocó un rayo en Bardas Blancas

El fuego iniciado por un rayo en Malargüe sigue activo pero contenido. Brigadistas trabajan sin pausa y aseguran que no afectó puestos ni ganado.

Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza

El incendio iniciado el sábado volvió a intensificarse por las ráfagas. Desde el manejo del fuego aclaran que está contenido y que no hubo daños rurales.

El incendio que se inició este sábado en la zona de Bardas Blancas, Malargüe, continúa activo pese al intenso trabajo de las brigadas especializadas. El fuego comenzó alrededor de las 16, tras la caída de un rayo en plena tormenta eléctrica, y desde ese momento avanzó sobre el territorio.

Durante la tarde y la noche del sábado, Bomberos, Defensa Civil y la Delegación local trabajaron para frenar los sectores más complicados. Según informó el director de Protección Civil Municipal, Damián Contreras, se dispusieron equipos para evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

Incendio imparable en Bardas Blancas, Malargüe Incendio imparable en Bardas Blancas, Malargüe Este miércoles por la mañana el viento volvió a complicar todo: cerca de las 10.00, las ráfagas reavivaron puntos calientes y multiplicaron los frentes. En cuestión de minutos, el fuego retomó velocidad y obligó a redoblar tareas.

El operativo de manejo del fuego Este jueves, desde Energía y Ambiente confirmaron que guardaparques y bomberos trabajan de forma coordinada con el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Si bien lograron contener la línea principal, el incendio sigue activo.

También colabora en el lugar Vialidad Provincial con maquinaria pesada para reforzar la contención. Desde el Gobierno provincial aclararon que las brigadas seguirán durante toda la jornada hasta asegurar que no quede ningún foco encendido.