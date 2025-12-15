Las encuestas ya piensan las elecciones de 2027: a quién eligen los argentinos

La última encuesta de CB Consultora midió la imagen del oficialismo de cara a fin de año e incluso a potenciales candidatos presidenciales.

En un diciembre copado por las sesiones extraordinarias y el intento del Gobierno por aprobar sus reformas de todo tipo, CB Consultora midió a nivel nacional la opinión sobre la gestión del oficialismo, a dos años de la asunción de Javier Milei como presidente.

La imagen del Gobierno En términos generales , el Gobierno Nacional resultó contar con una imagen positiva del 46,8%, repartida casi en partes iguales entre el "aprueba mucho" y el "aprueba algo". Dentro del 49,6% que desaprueba la gestión, la mayoría está dentro del grupo que "desaprueba mucho", consolidando así un núcleo duro opositor.

Yendo a la imagen particular de Javier Milei, el Presidente alcanza los 48,3 puntos de imagen positiva, superando incluso a la de su gobierno en términos generales, dando cuenta de un liderazgo de su persona que incluso puede soslayar algunos cuestionamientos hacia la gestión.

Imagen Milei CB Consultora La imagen de Javier Milei. Fuente: CB Consultora La economía en cada hogar Por otro lado, CB Consultora indago en las perspectivas económicas de las familias encuestadas. Allí los gráficos se tiñen de rojo. Por ejemplo, un 69% de los encuestados comenta que la economía de su hogar empeoró con respecto a un año atrás, mientras que un 46% dice que esta empeorará dentro de un año. Sin embargo, aunque las comparaciones con respecto al año anterior son ampliamente negativas, se observa todavía cierta esperanza a futuro, con un 46,2% de las personas que ven mejoría de acá a un año. Esto da un aliento al Gobierno Nacional, que ahora pretende seguir impulsando sus reformas en el Congreso Nacional.

Se acerca el 2027 y trae novedades La encuesta de diciembre también se enfocó en medir candidatos para las próximas elecciones del 2027. Javier Milei lideró los resultados con 34,9%, seguido por Kicillof y sus 23,5 puntos. A partir de allí la lista continúa con más de una sorpresa.