El Gobierno emitirá más deuda: oficializó la colocación de más de $32 billones y US$3.500 millones

El Gobierno, mediante las secretarías de Finanzas y de Hacienda confirmó la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública a través del Boletín Oficial.

El Gobierno emitirá nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de emisiones existentes. En total, el monto ascendería a un valor superior a los $32 billones y los US$3.500 millones, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La Resolución Conjunta 63/2025 entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos en la licitación realizada el 11 de diciembre: una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 por hasta 8 billones de pesos de valor nominal original; dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027 por hasta 5 billones cada una; y dos instrumentos con ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montos equivalentes.

A su vez , la norma autoriza ampliaciones de emisiones previas: la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta 4,3 billones de pesos; la Letra con ajuste CER al mismo vencimiento alcanza los 5 billones; la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplía a 4,8 billones; y la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026 se incrementa hasta 3.555 millones de dólares.

Según los considerandos, las emisiones se realizan en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025. "Las operaciones que se impulsan se encuentran dentro de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 37 de la ley 27.701, que rige para el ejercicio 2025 conforme el artículo 27 de la ley 24.156 y sus modificatorias", destacó el texto oficial.

Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento de acuerdo su indexación, incluyendo tasas capitalizables determinadas por licitación, ajuste por inflación (CER) y cobertura cambiaria.