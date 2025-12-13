Tras la denuncia del Gobierno, la IGJ analiza designar a un informante para conocer "los números secretos" de la AFA

"Podemos pedir que el Ministerio de Justicia intervenga", respondió el funcionario cuando se le consultó sobre la posibilidad de que la AFA siga sin brindar documentación, aunque aclaró que “en estos momentos no hay ni conversaciones ni tampoco un escenario en el que se esté pensando la intervención directa de la AFA".

"Si hay algún grado de intervención no va a ser de ninguna manera vinculada con la administración ni con el fútbol, va a ser una cosa puntual que es la designación de un informante para que abra estos números secretos que la AFA tiene", comentó Vítolo en una entrevista con Radio Rivadavia.

También, dijo que citarán a "los auditores que certificaron los balances de la AFA" para que justifiquen los números que justificaron para el funcionamiento de la entidad.

"Les vamos a preguntar: 'Señores si ustedes han firmado estos años diciendo que esto es correcto, por ejemplo, que en el 2024 hay 44 millones de dólares de gastos de selecciones nacionales y dicen que está bien, explíquennos cómo llegaron a este número'", ilustró y apeló a otro caso parecido: "O que figuren 17 millones de dólares en gastos de administración, bueno, expliquen".

El funcionario indicó que no preguntan a la AFA "cosas que pregunta la gente que persigue, se preguntan cosas elementales. Y se preguntan hace ocho años, pero hasta ahora nadie hizo nada". "Y cuando nosotros quisimos hacer se mudaron a la provincia de Buenos Aires y desaparecieron", contestó con alusión a la decisión de la AFA de pasar su jurisdicción a Ezeiza.

"Si quieren partir a la Provincia de Buenos Aires a empezar una vida nueva dejando atrás esto sin que nadie lo revise, eso no va a ocurrir", sentenció.

La mansión de Pilar que vinculan a Tapia: piden que la causa vuelva al juez Rafecas y que se investigue a Toviggino

El helipuerto lindero a la mansión atribuido a Claudio Tapia. Foto: Clarín El helipuerto lindero a la mansión atribuido a Claudio Tapia. Foto: Clarín

Después de que la Cámara Federal de Comodoro Py resolviera apartar al juez Daniel Rafecas de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, los dirigentes de la Coalición Cívica que revelaron la existencia de la lujosa quinta de 105 mil metros cuadrados solicitaron a la Procuración General de la Nación que impulse la apelación del fallo para que el expediente vuelva al fuero federal.

La presentación fue realizada por Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe ante el procurador Eduardo Casal. Argumentan su planteo aludiendo que el centro de la investigación es el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del Código Penal, cuya competencia corresponde a la Justicia Federal común.

También pidieron que se incluya a Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon y Mauro Javier Paz, entre otros, por su presunta participación en maniobras realizadas a través de las empresas Soma SRL, Malte SRL y Wicca.