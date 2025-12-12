El millonario valor de los autos de lujo de la exclusiva colección de Claudio "Chiqui" Tapia
Los allanamientos a la AFA y los vinculados a Claudio "Chiqui" Tapia revelaron una colección de autos de lujo valuada en millones de dólares.
La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sigue en la mira y, en este marco, la Policía Federal se encuentra realizando allanamientos en propiedades vinculadas a Claudio "Chiqui" Tapia y sus socios, donde halló una colección de autos de lujo en una mansión que se habría comprado mediante una testaferro.
Claudio Fabian Tapia llegó a la dirigencia de la AFA en 2017 y, con él, distintos dirigentes que prometían corregir los errores del grondonismo y la Comisión Normalizadora dirigida por Armando Pérez. Nada se solucionó, sino que, peor aún, todo se profundizó. Mayor sospecha sobre los arbitrajes y vínculos con la política partidaria parecían ser un problema grande, hasta que el lavado de activos saltó a la escena y la corrupción deportiva se transformó en corrupción a secas.
Cómo nació el escándalo en la AFA
A pesar de las dudas previas sobre los arbitrajes en el ascenso y los beneficios a los equipos "del poder" en todas las divisionales del fútbol argentino, el escándalo estalló cuando Claudio "Chiqui" Tapia le otorgó un título a Rosario Central que nunca se había puesto en juego.
A partir de eso, las críticas fueron deportivas en un principio, pero luego pegó el salto a la política con la intervención de hasta el presidente nacional Javier Milei. En el entrevero de la batalla entre Viamonte y Balcarce, la Justicia puso el ojo en los vínculos económicos de la AFA con entidades financieras, comenzó a preguntarse por los bajos premios en metálico para los clubes y las fortunas que ingresaban a la entidad mediante sponsors.
La fortuna de Claudio "Chiqui" Tapia
En esa investigación, volvió a la escena una propiedad gigantesca en Pilar, provincia de Buenos Aires, que estaba vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia. ¿El dueño de esa propiedad? Pareciera ser que una empleada doméstica. ¿Qué había dentro de ella? Una mansión, un chalet de invitados, caballos de carreras, un helipuerto y la exclusiva colección de autos, entre otras cosas de altísimo valor.
La suma total de la increíble colección del otrora presidente de Barracas Central es de más de US$2.000.000 y se compone de:
- Audi R8 V10 Plus Quattro: US$450.000 a US$500.000.
- Ferrari F430: US$ 120.000 a US$150.000 (dependiendo del año y condición).
- Porsche Carrera S: US$200.000 a US$388.000 (un modelo 2026 0km vale US$ 388.000, los usados de colección son más baratos).
- Porsche 718 Cayman S (x2): US$90.000 a US$130.000 c/u.
- Porsche Macan S: US$90.000 a US$120.000.
- Ford Mustang Mach 1: US$60.000 a US$80.000 (modelo 2021-2024, dependiendo de impuestos).
- Peugeot RCZ: US$25.000 a US$35.000.
- Toyota Hilux 4x4 CS DX 2.4 TDI: US$48.000 a US$55.000 (0km vale alrededor de $45.9 millones de pesos sin impuestos).
- Toyota Corolla 2.0: US$22.000 a US$30.000.
- Triumph Rocket 3 R (moto): US$40.000 a US$50.000.
- Harley Davidson XL1200X Forty-Eight (moto): US$33.000 a US$38.000.
- Harley Davidson XL883N Iron 883 (moto): US$25.000 a US$30.000.
- Kawasaki Ninja 1000 SX (moto): US$20.000 a US$28.000.
- Honda CBR600 RR (moto): US$15.000 a US$20.000.
- Honda CBR600F3 (moto): US$8.000 a US$12.000 (modelo más antiguo).
- Kawasaki ZX 600-D3 (ZZR 600) (moto): US$7.000 a US$10.000.
- Gilera FR 200 Hot Bear (cuatriciclo): US$8.000 a US$9.000 (nuevo cuesta alrededor de $7.5 millones de pesos).
- Ford Falcon Futura / Lujo (x3): US$15.000 a US$30.000 (los modelos Futura y Lujo bien conservados son muy valorados).
- Renault Fuego Max / 2.0 (x3): US$8.000 a US$15.000.
- Ford Sierra XR4 Coupé: US$10.000 a US$18.000.
- Renault 18 GTX II / TX (x2): US$5.000 a US$10.000.
- Renault Laguna RXT V6: US$6.000 a US$10.000.
- Peugeot 505 SRI: US$4.000 a US$8.000.
- Ford Mondeo CLX: US$3.000 a US$6.000.
- Renault R19 RE Injection: US$3.000 a US$6.000.
- Volkswagen Gacel GL/GLS: US$3.000 a US$6.000.
- Fiat Regata SC/S: US$2.000 a US$4.000.
- Citroën Familiar (x2): US$2.000 a US$5.000.
- Fiat 147: US$2.000 a US$4.000.
Los valores de estas unidades surgen de un análisis entre distintos portales de venta en la Argentina, por lo que vale aclarar que la valuación para propósitos legales como un remate, podría ser distinto. Al mismo tiempo, es importante destacar que varían según el año del modelo, el kilometraje, el estado de conversación y, en autos clásicos, su estado de restauración y originalidad.