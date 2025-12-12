El millonario valor de los autos de lujo de la exclusiva colección de Claudio "Chiqui" Tapia

Los allanamientos a la AFA y los vinculados a Claudio "Chiqui" Tapia revelaron una colección de autos de lujo valuada en millones de dólares.

La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sigue en la mira y, en este marco, la Policía Federal se encuentra realizando allanamientos en propiedades vinculadas a Claudio "Chiqui" Tapia y sus socios, donde halló una colección de autos de lujo en una mansión que se habría comprado mediante una testaferro.

Claudio Fabian Tapia llegó a la dirigencia de la AFA en 2017 y, con él, distintos dirigentes que prometían corregir los errores del grondonismo y la Comisión Normalizadora dirigida por Armando Pérez. Nada se solucionó, sino que, peor aún, todo se profundizó. Mayor sospecha sobre los arbitrajes y vínculos con la política partidaria parecían ser un problema grande, hasta que el lavado de activos saltó a la escena y la corrupción deportiva se transformó en corrupción a secas.

Cómo nació el escándalo en la AFA A pesar de las dudas previas sobre los arbitrajes en el ascenso y los beneficios a los equipos "del poder" en todas las divisionales del fútbol argentino, el escándalo estalló cuando Claudio "Chiqui" Tapia le otorgó un título a Rosario Central que nunca se había puesto en juego.

A partir de eso, las críticas fueron deportivas en un principio, pero luego pegó el salto a la política con la intervención de hasta el presidente nacional Javier Milei. En el entrevero de la batalla entre Viamonte y Balcarce, la Justicia puso el ojo en los vínculos económicos de la AFA con entidades financieras, comenzó a preguntarse por los bajos premios en metálico para los clubes y las fortunas que ingresaban a la entidad mediante sponsors.

La fortuna de Claudio "Chiqui" Tapia En esa investigación, volvió a la escena una propiedad gigantesca en Pilar, provincia de Buenos Aires, que estaba vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de AFA, y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia. ¿El dueño de esa propiedad? Pareciera ser que una empleada doméstica. ¿Qué había dentro de ella? Una mansión, un chalet de invitados, caballos de carreras, un helipuerto y la exclusiva colección de autos, entre otras cosas de altísimo valor.