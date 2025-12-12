La impactante colección de autos de lujo que la Justicia secuestró en la mansión vinculada al "Chiqui" Tapia

El operativo, ordenado por Daniel Rafecas, movilizó a la Policía e Infantería en una finca cuyos propietarios serían una mujer y su hijo.

La Policía Federal lleva adelante un nuevo allanamiento en una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, en el marco de una investigación que apunta a determinar el patrimonio vinculado presuntamente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, respectivamente.

El operativo ordenado por el juez federal Daniel Rafecas se lleva a cabo en la propiedad conocida como “la finca Conte”, que figura registrada a nombre de la sociedad Real Central S.A., cuyo titularidad figura a nombre de Luciano Pantano junto a su madre, Ana Conte.

En el lugar hallaron en un galpón de grandes dimensiones donde se estacionaban 54 vehículos: 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL. Se está procediendo a su secuestro y tasación por parte de los peritos convocados por el juez Daniel Rafecas.

En la imagen difundida del interior del galpón que se encuentra en la finca, se pueden observar algunos BMW, varios Porsche, una Ferrari, y coches de colección como una coupé Fuego, una Chevy y un Chevrolet Súper Sport.

Autos Mansión Chiqui Tapia Según fuentes judiciales, al lugar llegaron también los seis peritos designados para realizar la tasación completa del predio: tres especialistas enviados por la Corte Suprema de Justicia y tres pertenecientes al Colegio de Martilleros de San Isidro. Sus labores se centrarán en establecer el valor real de la mansión de más de 100 mil metros cuadrados y de todo lo que se encuentre dentro de ella, como parte de las medidas de prueba dispuestas por el magistrado Rafecas.