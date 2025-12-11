Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un allanamiento en un depósito en Lomas de Zamora

Este jueves se llevó a cabo un nuevo allanamiento en un depósito de Sur Finanzas ubicado en Hipólito Yrigoyen al 11.800, Turdera, partido de Lomas de Zamora. Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron documentación, cajas fuertes y detuvieron a la tesorera de la empresa financiera.

El juez Luis Armella había dispuesto previamente una consigna policial en el lugar debido al intenso movimiento de vehículos que se registraba en la zona. Fue precisamente durante esa vigilancia que los agentes detectaron la salida de una camioneta Toyota 4x4.

La policía observó que del galpón salió una camioneta conducida por una mujer, posteriormente identificada como la tesorera de Sur Finanzas , quien viajaba acompañada de dos custodios. Aunque en un primer momento los oficiales siguieron el vehículo durante varias cuadras, perdieron su rastro y retornaron al depósito.

Minutos más tarde, la camioneta regresó al lugar con las tres personas a bordo, momento en el cual fueron demoradas por las fuerzas de seguridad. En el caso de la tesorera, se la acusa de haber ocultado información y quedó detenida.

En el operativo, los agentes incautaron diversos elementos de interés para la investigación. De la camioneta se retiraron seis teléfonos celulares, una gran cantidad de documentos, expedientes y el CPU de una computadora.

Dentro del galpón, el personal judicial encontró un volumen considerable de documentación perteneciente a la empresa, cajeros automáticos, cajas fuertes de tipo bóveda y equipos informáticos.

El allanamiento en Pilar y el vínculo con Chiqui Tapia

En forma simultánea al operativo de Lomas de Zamora, la Justicia federal realizó allanamientos en propiedades vinculadas a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia.

Por orden del juez federal Daniel Rafecas, la Policía Federal intervino en una vivienda declarada por los investigados, situada en un country de Pilar. El procedimiento se concentró en una de las propiedades registradas a nombre de Luciano Pantano y Ana Conde, quienes figuran como titulares de Real Central SRL.

¿Por qué investigan a Real Central SRL?

La sociedad Real Central SRL se encuentra bajo la lupa de la Justicia por la adquisición de una lujosa mansión que anteriormente pertenecía al exfutbolista Carlos Tevez. Los investigadores apuntan a determinar si Pantano y Conde actuaron como testaferros en esta operación inmobiliaria.

Además del allanamiento en Pilar, se realizó otro procedimiento en la sede de la SRL ubicada en la ciudad de Buenos Aires, donde se buscaron documentos y dispositivos electrónicos que puedan aportar información a la causa.

¿Qué propiedades fueron allanadas en el country?

Los allanamientos se efectuaron en dos lotes del barrio Ayres Plaza de Pilar, específicamente en las unidades funcionales 265 y 306. Ambas propiedades están registradas a nombre de Real Central SRL.

Un dato relevante es que anteriormente las expensas de estas unidades llegaban a nombre de Wicca S.A.S., una empresa propiedad de María Florencia Sartirana, exsecretaria de finanzas de la AFA, y de Juan Pablo Beacon, ex director general ejecutivo de la AFA y actual jefe de la Federación Patagónica de Fútbol.

El magistrado había ordenado el miércoles siete procedimientos en Capital Federal, sobre oficinas y sedes de empresas ligadas al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

También dispuso 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, al alcanzar la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios vinculados a posibles operaciones comerciales y financieras que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante contratos de sponsoreo o eventuales vínculos administrativos bajo investigación.