El Gobierno evita desacreditar a Sturzenegger pero aclara por lo bajo que la reforma laboral no será retroactiva

El Gobierno no contradijo públicamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , por los presuntos efectos retroactivos de la reforma laboral que se debatirá en los próximos días en el Congreso , pero por lo bajo lo desmienten enfáticamente.

El "Coloso", uno de los funcionarios al frente del accidentado Consejo de Mayo, afirmó este viernes que la modernización del sistema laboral impactará tanto en los contratos futuros como en los ya activos. “La reforma es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y la LCT aplica a todo el mundo”, dijo en Radio Mitre.

"No es así, la reforma no toca las condiciones actuales previas a la futura sanción", sentenció a MDZ una fuente inobjetable de la Casa Rosada, que mantiene negociaciones diarias sobre el contenido del texto que elaboraron los libertarios. No se trata de una gran novedad. En distintas ocasiones el Ejecutivo salió al cruce de las denuncias opositoras y aclaró que no afectará "los derechos adquiridos" de aquellos trabajadores registrados y con convenios en vigencia.

"En general no es retroactivo el proyecto. Salvo para la aplicación específica de algún supuesto concreto y señalado en la propia ley. Un ejemplo son los intereses en los juicios pendientes", aclaró a este medio un miembro del Gabinete involucrado directamente en su confección. "Es justamente una reforma que evita conflictos cuidando todos los derechos esenciales de los trabajadores", manifestó.

Se trata del segundo cortocircuito del Gobierno con Sturzenegger. Durante la semana, el funcionario "transformador del Estado" impulsó hasta el último minuto su intención de limitar fuertemente las cajas sindicales, eliminando o debilitando la cuota solidaria, resultando uno de los mecanismos de financiamiento esenciales para los gremios. Con la intención de no destruir la relación que queda con la CGT, el Ejecutivo lo marginó de la reforma y solo esboza que podría incluirlo "en una segunda ley" sin fecha cercana de presentación , en un guiño a la cúpula cegetista, que, de igual modo, salió fuertemente a criticar al ministro de Desregulación.

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, dijo el referente del triunvirato de la CGT Cristian Jerónimo al hacer alusión a las palabras de Sturzenegger.

“Eso demuestra que a la hora de la verdad lo que terminan mintiendo son ellos”, afirmó el dirigente del gremio de Vidrios, quien agregó: “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”.

“Acá no es que nadie se esté negado a sentarse porque el mundo del trabajo como lo conocíamos ha cambiado, es mucho más dinámico y genera otra perspectiva. Y nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, apuntó Jerónimo, quien denunció una “quita de derechos individuales y colectivos”. Al respecto, la CGT marchará el jueves a Plaza de Mayo, el mismo día que La Libertad Avanza anhela aprobar la reforma laboral en el Senado.