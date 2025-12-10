El Gobierno volvió a cruzar a Chiqui Tapia por un litigio con la AFA: "Así es fácil tener mansiones"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó una fuerte denuncia en medio del escándalo en la AFA del Chiqui Tapia.

Federico Sturzenegger con una camiseta de la Selección Argentina en el último Coloquio de IDEA. A la izquierda, Claudio Chiqui Tapia.

Mientras se investigan los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que tienen a Claudio Chiqui Tapia en el ojo de la tormenta, desde el Gobierno revelaron una fuerte denuncia. Quien se sumó esta vez a los cruces fue Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado recordó que el Gobierno sostiene un litigio con la AFA "ya que ésta se niega a hacer los aportes jubilatorios que corresponden a la actividad".

"Al tiempo que vemos autos de lujos, mansiones y jets, buscan que la Justicia los exima de aportar al sistema previsional. Y eso fue exactamente lo que hicieron hace unas semanas los jueces Guillermo Treacy y Jorge Morán de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo cuando resolvieron aplicar selectivamente las normas legales para beneficio fiscal de la AFA y sus representados", indicó en su tuit.

¿Qué medida tomó la Justicia con la AFA? Sturzenegger explicó que "esa misma Sala ya había confirmado una cautelar para impedir la derogación del Decreto 510/23—aquel regalo de despedida de la gestión Massa-Fernández—, manteniendo vivo un régimen especial que le permite al futbol pagar menos de lo establecido al régimen jubilatorio. Pero ahora fueron un paso más allá: decidieron que, si bien el Decreto sigue vigente por su propia orden, el Estado no puede aplicar el artículo 8° de esa misma norma, que es justamente la cláusula que obliga a ajustar la alícuota para cubrir el déficit del sistema".

"Es decir, logran un imposibilidad lógica y jurídica: sostienen un régimen especial, pero bloquean la cláusula de ese régimen que obliga a ajustar la alícuota cuando hay déficit", mencionó, al mismo tiempo que denunció que "defienden una aplicación selectiva de la norma".