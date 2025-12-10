Escándalo en AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal de una firma con llamativos vínculos

El juez Rafecas rastrea la cadena de ventas de una lujosa finca en la Provincia de Buenos Aires. La propiedad pasó de ser de Tevez a la misteriosa MALTE SRL, que ahora está bajo investigación.

El juez federal Daniel Rafecas, tras acceder en La Plata a los registros catastrales de PBA de la casa en Pilar atribuida a altos dirigentes de AFA, decidió ampliar la investigación y levantar el secreto fiscal de la firma “MALTE SRL”.

A tal fin, el Magistrado ya le requirió a ARCA toda la información fiscal e impositiva, tanto de la SRL como de sus posibles socios o directivos, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, exdirector de la liga de fútbol femenino de AFA, una información a confirmar cuando se accedan a los registros oficiales.

Es que, según consta en los registros oficiales a los que hoy se tuvo acceso, la finca de Pilar denunciada fue adquirida por Carlos Tevez en julio de 2017. Seis años más tarde, fue vendida a la firma MALTE SRL el 28/6/23.

Y a su vez, menos de 1 año después, el 30/5/24, la propiedad fue vendida a la sociedad cuyo CUIL corresponde a “REAL CENTRAL SRL” de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, actuales propietarios de la finca.